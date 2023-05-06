Мантія належала Єлизаветі ІІ: що відомо про особливий образ королеви Камілли на коронації

Королеву Каміллу разом з чоловіком, королем Чарльзом коронували 6 травня у Вестмінстерському Абатстві. Для цієї важливої події вона обрала особливе вбрання. Зокрема, Каміллу всі побачили у двох мантіях, одна з яких була пошита ще 70 років тому і належала Єлизаветі ІІ.

Після коронування Чарльза III архієпископ Кентерберійський намастив голову Камілли святою олією та поклав корону, передає 24 Канал.

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Ще о 12:20 Камілла та Чарльз на кареті вирушили з Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства. Помітно, що одягнені вони були у білосніжне вбрання.

Церемонія вже закінчилася, тож Чарльз офіційно став королем. Після нього коронували Каміллу.

Образ Камілли на коронації

Королева Камілла прибула на коронацію, одягнувши особливий одяг на честь королеви Єлизавети II.

Згідно з традицією, королева-консорт мала дві мантії під час коронації – одну вдягла після прибуття до Вестмінстерського абатства, а іншу – під час виходу.

Цікаво, що першу мантію пошили для Єлизавети II на її коронацію, яка відбулася 70 років тому.



Камілла на коронації / Скриншот з відео

На Каміллі також була королівська біла сукня з вишитою нижньою спідницею, розроблена Брюсом Одфілдом. Сукня з довгими рукавами виготовлена ​​з шовкової тканини з тьмяним блиском і додатково включає витончену золоту та срібну вишивку квітів, зокрема ромашки, незабудки, чистотіл та червоний пурпур, які символізують короля.

На подолі нижньої спідниці та манжетах зображені квіткові емблеми чотирьох націй Сполученого Королівства, включаючи троянду, будяк, нарцис і трилисник. Камілла доповнила образ туфлями від Elliot Zed.

Під час коронації на Каміллу одягнули історичну корону королеви Марії, до якої додали діаманти, які належали покійній королеві Єлизаветі II.

Зазначимо, що дружина короля Великої Британії Чарльза III після коронації офіційно стане королевою. Зазначимо, що Камілла була королевою-консортом, але цю приставку прибрали.

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