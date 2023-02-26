Каменських, Джамала і Дорофєєва: українські зірки об'єднались із польськими на великому концерті

У Польщі відбувся масштабний концерт на підтримку України Stay Together. На сцені виступили українські та польські знаменитості.

У Жешуві 24 лютого відбувся благодійний концерт Stay Together на підтримку України. На сцені об'єдналися співаки та артисти з двох дружніх країн – Польщі та України.

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Українські зірки виступили з польськими

Концерт пройшов на G2 Арені. Його зірками стали польські знаменитості: Kuba Badach, Grzegorz Hyży, Kasia Kowalska, Ray Wilson, Edyta Górniak, Ira, Mała Armia Janosik, Kayah, а також українські: Джамала, Надя Дорофєєва, Настя Каменських та інші.

Настя Каменських заспівала в дуеті разом з видатною польською співачкою Kayah. Вони виконали пісню Ramię W Ramię. Українська артистка прокоментувала, що ця пісня стала для неї можливістю висловити Польщі подяку за рік підтримки та спільного протистояння злу.

Настя Каменських та Kayah: відео

Також про концерт висловилась співачка Джамала. Вона також подякувала кожному, хто доєднався до концерту, став гостем та підтримав Україну.

Ця подія довела мені ще раз, що миті та хвилини зустрічей зі своїми людьми є унікальними. На жаль, не зі всіма учасниками концерту встигнула зустрітися. Та найважливіше те, що в роковини повномасштабної війни українські та польські артисти об'єдналися, щоб нагадати, що боротьба в Україні досі триває. Відбулась справжня єдність через мистецтво,

– поділилась співачка.

Джамала також виступила в дуеті з Kayah – вони заспівали пісню Stranger. Кошти, які зібрали на заході, пожертвують в ініціативу президента United24.

Джамала з зірками на концерті / Фото з інстаграму Джамали