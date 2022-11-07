Камалія розповіла про "війну" з донькою чоловіка-мільярдера, до якої переїхала в Лондон

Через повномасштабну війну співачка Камалія переїхала до Великої Британії. З чоловіком і дітьми вона оселилася в Лондоні в будинку доньки Захура від першого шлюбу. Дівчина не в захваті від приїзду гостей з України, тому в них з артисткою своя "війна".

Схоже, через вторгнення Росії чоловік Камалії Мохаммад Захур збіднів так, що не може зняти сім'ї окреме житло в Лондоні. Тож співачка живе в будинку, де 16 людей, сама готує, пере та прибирає. Якщо з сином чоловіка від першого шлюбу Арманом вона вживається, то донька її не злюбила. Тетяна всього на п'ять років молодша за зірку й ображається, коли та принижує окупантів. Усе тому, що її мама росіянка.

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Камалія "воює" з донькою чоловіка від першого шлюбу

Мені нелегко. З Арманом легко, а з донькою Захура – ні. Зараз уже намагаємося не перетинатися. Я постійно дивлюся новини українські і дуже часто висловлююся з приводу росіян. Її це ображає, тому що її мама – росіянка. У нас така "війна" між нами,

– поділилася Камалія.

Чоловік артистки Захур наголосив, що його колишня дружина хоч і живе в Москві, але ніби проти війни. Попри це Тетяна приймає на рахунок мами все, що Камалія каже про росіян.

"Ми перебуваємо в будинку дочки. Звичайно їй теж прикро, тому що постійно лаються. Її мама нічого поганого не робить, вона теж проти цієї війни. Камалія, природно, в люті молотить усіх росіян. Їй це не подобається. На цьому ґрунті іноді бувають якісь суперечки", – прокоментував Захур.

Однак додав, що під одним дахом вони житимуть не завжди. Щоправда, додому зіркова сім'я не поспішає. Камалія привозила доньок в Україну у жовтні, але надовго вони не затрималися.