Говорила про мене погано, – Камалія вперше розповіла про ексдружину Захура, яка живе в Москві

Чоловік співачки Камалії Мохаммад Захур виховує двох старших дітей від першого шлюбу з росіянкою. Зіркове подружжя вперше розповіло, чи підтримують стосунки з жінкою та як спілкуються з дітьми.

Чоловік Камалії Мохаммад Захур за 8 років до зустрічі з Камалією розлучився з першою дружиною-росіянкою. У шлюбі в них народилося двоє дітей, які тепер живуть в будинку Камалії та Захура за кордоном.

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Захур зізнався, що спілкується з колишньою дружиною, але лише про спільних дітей, інших же тем вони не зачіпають. На думку мільйонера, вона не підтримує війну проти України.

Я впевнений, що якби вона була за цю війну, вона б мені висказала це першою. Я делікатно це питання обходжу. Якби їй все це подобалось, вона намагалась би зі мною сперечатися. Зараз вона живе у Москві,

– розповів чоловік Камалії.

Камалія про колишню дружину Захура

Українська співачка Камалія розповіла, що з першою дружиною чоловіка не знайома. Але їй відомо, що та говорила про неї нехороші речі.

Я з нею незнайома особисто, я бачила на фото, на відео. Дуже багато чого поганого говорила про мене від початку нашого шлюбу. Тому в мене немає такого бажання. Я дуже товариська людина, але, як я дізналась про це, у мене не було жодного бажання знайомитися з нею,

– зізналась артистка.

Камалія також здивувала зізнанням про те, що старші діти Захура живуть разом з їхніми дітьми в одному будинку. У зведених братів та сестер не тільки хороші стосунки, але й підтримка та допомога в різних сферах життя.

"Ми всі разом живемо в одному будинку разом з Танею, з Арманом. З Таніною родиною. У Тані двоє дітей. Одній дівчинці 10 років, іншій — 12 років. Мої Арабелла та Мірабелла їм тітки. Ми всі живемо в одному будинку разом із дітьми, разом з іншими родичами. І Таня з Арманом мені допомагають дуже багато. Таня молодша за мене на п'ять років, а Арману зараз 33".