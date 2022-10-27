Kalush Orchestra пояснив, як опинився вдома у Шварценеггера: хто з шоу-бізу позаздрив гурту
Джерело:Kalush Orchestra
У перерві між концертами в американському турі гурт Kalush Orchestra заскочив у гості до зірки "Термінатора" Арнольда Шварценеггера. Олег Псюк зробив селфі з легендою і пояснив, чому той запросив їх до себе.
До України прикута увага всього світу, тож навіть у США переможців Євробачення 2022 Kalush Orchestra зустріли як світових зірок. Познайомитися з ним захотів сам Арнольд Шварценеггер. Він покликав реперів у гості, щоб обговорити з ними війну й підтримати в боротьбі з Росією.
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Чому Шварценеггер запросив Kalush Orchestra в гості
Йо, вчора залетіли в гості до Арнольда Шварцнегера. Він запросив нас до себе додому та вийшов зустрічати з великим домашнім ослом. Приємно було зустрітись з такою легендою, я, можна сказати, виріс на фільмах з його участю,
– прокоментував Олег Псюк.
Він розповів, що Шварценеггер запросив їх у гості, щоб поговорити про ситуацію в Україні, а вони своєю чергою подякували йому за підтримку й наголосили, наскільки важлива вона для нашого народу.
"Ви знаєте, Арнольд активно підтримує українців з перших днів війни, за що ми йому дуже вдячні. Віримо, що закордонна підтримка буде тільки посилюватися", – висловився фронтмен Kalush Orchestra.
Олег Псюк з Kalush Orchestra зі Шварценеггером / Фото з інстаграму гурту
Репер також додав, що Арнольду Шварценеггеру сподобався їхній мерч: "До речі, Шварц теж зацінив панамку". Тож гурт вручив йому рожеву панаму з написом Kalush Orchestra, як в Олега Псюка.
Kalush Orchestra зі Шварценеггером / Фото з інстаграму гурту
Хто з шоу-бізу позаздрив Kalush Orchestra
Схоже, гурту позаздрив ведучий і шоумен Анатолій Анатоліч. "Класний дядько", – написав він у коментарях.
Натомість сотні фанів зраділи, що після перемоги на Євробаченні-2022 кар'єра Kalush Orchestra пішла вгору:
- "Як життя може обернутися на 180 градусів. Тако жили собі хлопці, мабуть, бачили фільми з Арнольдом, але навіть собі й подумати не могли, що через скільки то років зустрінуться наживо! Браво Калуш";
- "Уявляю ваші емоції від такого запрошення. Радію за вас";
- "Хлопці, ви круті. Горда за вас, ви гідні козаки своєї держави";
- "Гордість, посмішка, сльози. Красавчики";
- "Але класно. Ви найкращі";
- "Це дуже круто. Радію за вас".