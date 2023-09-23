За мотивами пісні Скрябіна: Kalush презентував трек та атмосферний кліп про Львів
Джерело:Kalush
Український гурт Kalush потішив шанувальників релізом нового треку. Музиканти вирішили дати нове дихання легендарній пісні Скрябіна – "То є Львів".
У композиції навіть можна почути голос Андрія Кузьменка. Крім того, реп-гурт презентував кліп на трек, який вони знімали у культурній столиці України.
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Kalush випустив нову пісню "То є Львів"
У музичній композиції оспівується позитивна та моментами жартівлива історія, про місто до якого завжди хочеться повертатися. "То є Львів" увійде в мініальбом гурту, реліз якого запланований на третє листопада.
Пам'ятаю, що я ці пісні дуже давно слухав, вони такі душевні й були справжніми хітами, а зараз молоде покоління ймовірно їх навіть й не знає. Тому ми захотіли надати нове дихання цим легендарним пісням і зробити так, щоб про них не тільки всі згадали, а щоб вони були на слуху, як у старшого покоління, так і у нового,
– зазначив фронтмен гурту Олег Псюк.
Кліп на пісню "То є Львів" знімали у самому Львові. У відеороботі можна побачити місцевого 72-річного історика та краєзнавця Ілька Лемка.Що цікаво, чоловік за 14-годинний знімальний день отримав 2,5 тисячі гривень. Про це він розповів у коментарі для "ВЗ".
Скрябін x KALUSH – "То є Львів": дивитися відео онлайн
Реакція мережі
Слухачам припала до душі нова пісня гурту, тож вони написали чимало коментарів під кліпом до треку "То є Львів".
- "Як завжди шикарно";
- "Як же круто то звучить! Кузьма – ти назавжди з нами! Kalush – ви неймовірні";
- "Скільки ж ностальгії, комфорту та доброти в цій пісні";
- "Дуже душевно";
- "І мелодія чудова, і пісня файна";
- "Класне звучання, чудова картинка";
- "Дякую, дуже гарна пісня";
- "Дуже тепла, щира, душевна пісня";
- "Одна з найкрасивіших пісень від вас".