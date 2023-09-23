За мотивами пісні Скрябіна: Kalush презентував трек та атмосферний кліп про Львів

Український гурт Kalush потішив шанувальників релізом нового треку. Музиканти вирішили дати нове дихання легендарній пісні Скрябіна – "То є Львів".

У композиції навіть можна почути голос Андрія Кузьменка. Крім того, реп-гурт презентував кліп на трек, який вони знімали у культурній столиці України.

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Kalush випустив нову пісню "То є Львів"

У музичній композиції оспівується позитивна та моментами жартівлива історія, про місто до якого завжди хочеться повертатися. "То є Львів" увійде в мініальбом гурту, реліз якого запланований на третє листопада.

Пам'ятаю, що я ці пісні дуже давно слухав, вони такі душевні й були справжніми хітами, а зараз молоде покоління ймовірно їх навіть й не знає. Тому ми захотіли надати нове дихання цим легендарним пісням і зробити так, щоб про них не тільки всі згадали, а щоб вони були на слуху, як у старшого покоління, так і у нового,

– зазначив фронтмен гурту Олег Псюк.

Кліп на пісню "То є Львів" знімали у самому Львові. У відеороботі можна побачити місцевого 72-річного історика та краєзнавця Ілька Лемка.

, чоловік за 14-годинний знімальний день отримав 2,5 тисячі гривень. Про це він розповів у коментарі для "ВЗ"

Скрябін x KALUSH – "То є Львів": дивитися відео онлайн

Реакція мережі

Слухачам припала до душі нова пісня гурту, тож вони написали чимало коментарів під кліпом до треку "То є Львів".