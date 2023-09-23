В композиции даже можно услышать голос Андрея Кузьменка. Кроме того, рэп-группа презентовала клип на трек, который они снимали в культурной столице Украины.
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Kalush выпустил новую песню "То є Львів"
В музыкальной композиции воспевается позитивная и моментами шутливая история, о городе в который всегда хочется возвращаться. "То є Львів" войдет в мини альбом группы, релиз которой запланирован на третье ноября.
Помню, я эти песни очень давно слушал, они такие душевные и были настоящими хитами, а сейчас молодое поколение вероятно их даже не знает. Поэтому мы захотели дать новое дыхание этим легендарным песням и сделать так, чтобы о них не только все вспомнили, но чтобы они были на слуху, как у старшего поколения, так и у нового,
– отметил фронтмен группы Олег Псюк.
Клип на песню "То є Львів" снимали в самом Львове. В видеоработе можно увидеть местного 72-летнего историка Илька Лемка.
Скрябин x KALUSH – "То є Львів": смотреть видео онлайн
Реакция сети
Слушателям пришлась по душе новая песня группы, поэтому они написали немало комментариев под клипом к треку "То є Львів".
- "Как всегда шикарно";
- "Как же круто звучит! Кузьма – ты навсегда с нами! Kalush – вы невероятны";
- "Сколько же ностальгии, комфорта и доброты в этой песне";
- "Очень душевно";
- "И мелодия замечательная, и песня хорошая";
- "Классное звучание, отличная картинка";
- "Спасибо, очень хорошая песня";
- "Очень теплая, искренняя, душевная песня";
"Одна из самых красивых песен от вас".