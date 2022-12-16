Kalush заколабив з репером Skofka, який розірвав чарти: трек і відео "Батьківщина" до мурах

Гурт Kalush не втомлюється колабити з молодими українськими музикантами. Фронтмен Олег Псюк заспівав у дуеті з репером Skofka, який у серпні підірвав чарти треком "Чути гімн". "Батьківщина" – не перший їхній фіт, але несподіваний.

Не встигли фани заслухати трек Kalush Orchestra з Козаком Сіромахою, як у гурту чергова прем'єра. На цей раз з репером Skofka, з яким у них уже є мініальбом з хітами "Додому", "Сонячна", "Давай на чистоту". Публіка не чекала на новий реліз "Батьківщина", адже переможці Євробачення-2022 не натякали на нього у сторіс і не показували бекстейдж кліпу.

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Kalush заколабив з Skofka – "Батьківщина"

Йо, привіт друзі, ми знову тут, на одному біті, в одному відео, в одному авто разом, Kalush і Skofka. Ми тут, тому що відчуваємо, як сильно вам сподобались треки з нашого спільного ЕР "Йо-Йо", так сильно, що ви допомогли їх зробити справжніми українськими хітами, дякуємо,

– прокоментував Олег Псюк.

Він каже, що "Батьківщина" написана душею і серцем, біллю за Україну та смутком за померлих героїв. Однак покликана підняти бойовий дух на передовій і в тилу.

Тоді як Skofka помітив прикру закономірність – у день його релізів Росія масовано обстрілює Україну ракетами, тому його треки сприймаються ще гостріше.

Друзі, не знаю, як воно так буває, але кожен мій реліз, а сьогодні наш з Калушем, на жаль, виходить у день, який і описується в треці. Сьогодні не виключення, події вранці добре описує наш трек "Батьківщина". Вірю в ЗСУ, вірю в Україну, вірю в нашу Батьківщину, вірю в нашу перемогу. Слава Україні,

– відреагував сам Skofka.

Kalush, Skofka – Батьківщина: дивіться відео онлайн

Попри обстріли та проблеми зі зв'язком фани послухали їхній фіт і подивилися кліп, а реакціями поділилися в коментарях: