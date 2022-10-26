Kalush Orchestra зустрівся зі Шварценеггером: який подарунок зробили йому репери – фото
Джерело:Арнольд Шварценеггер
Гурт Kalush Orchestra вирушив у тур Америкою, щоб зібрати кошти на підтримку України. У Лос-Анджелесі переможці Євробачення-2022 зустрілися з зіркою Голлівуду Арнольдом Шварценеггером.
Об'їздивши всю Європу, Kalush Orchestra вирушив підкорювати Канаду та США. Зараз хлопці знімають кліп у Лос-Анджелесі, і з'ясувалося, що їхнім фанатом є сам "Термінатор" Арнольд Шварценеггер.
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Kalush Orchestra зустрівся зі Шварценеггером
Це було фантастично зустріти Kalush Orchestra, чемпіонів Євробачення від України. Ви надихаєте мене,
– заявив Арнольд Шварценеггер.
Натомість Kalush Orchestra розповів, що кіноактор запросив їх до себе додому. "Нас до себе додому запросив Арнольд Шварценеггер", – написали репери в інстаграмі.
З фото видно, що український гурт подарував зірці рожеву панаму, як у фронтмена Олега Псюка. Тож тепер мерч Kalush Orchestra є в гардеробі легенди Голлівуду.
Арнольд Шварценеггер з Kalush Orchestra / Фото з інстаграму актора
Арнольд Шварценеггер з Kalush Orchestra / Фото з інстаграму актора
- До слова, Арнольд Шварценеггер потужно підтримує Україну. У березні він звертався до своїх російських друзів і намагався донести їм правду про війну в Україні, яку приховує від них Путін. Щоправда, він намагався відбілити росіян, бо нібито не вони розв'язали цю війну, а Кремль.
- У червні кінозірка закликав Європу "зіскочити" з російської нафти. "На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну. Ми повинні припинити брехати самі собі", – потужно заявляв Шварценеггер.