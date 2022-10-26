Kalush Orchestra зустрівся зі Шварценеггером: який подарунок зробили йому репери – фото

Гурт Kalush Orchestra вирушив у тур Америкою, щоб зібрати кошти на підтримку України. У Лос-Анджелесі переможці Євробачення-2022 зустрілися з зіркою Голлівуду Арнольдом Шварценеггером.

Об'їздивши всю Європу, Kalush Orchestra вирушив підкорювати Канаду та США. Зараз хлопці знімають кліп у Лос-Анджелесі, і з'ясувалося, що їхнім фанатом є сам "Термінатор" Арнольд Шварценеггер.

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Kalush Orchestra зустрівся зі Шварценеггером

Це було фантастично зустріти Kalush Orchestra, чемпіонів Євробачення від України. Ви надихаєте мене,

– заявив Арнольд Шварценеггер.

Натомість Kalush Orchestra розповів, що кіноактор запросив їх до себе додому. "Нас до себе додому запросив Арнольд Шварценеггер", – написали репери в інстаграмі.

З фото видно, що український гурт подарував зірці рожеву панаму, як у фронтмена Олега Псюка. Тож тепер мерч Kalush Orchestra є в гардеробі легенди Голлівуду.

Арнольд Шварценеггер з Kalush Orchestra / Фото з інстаграму актора

Арнольд Шварценеггер з Kalush Orchestra / Фото з інстаграму актора