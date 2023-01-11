Kalush Orchestra заспівали "Щедрий вечір" у США та випустили кліп з Арнольдом Шварценеггером

Гурт Kalush Orchestra випустили яскравий кліп на "Щедрий вечір", який зняли у Штатах. У ролику несподівано з'явився й Арнольд Шварценеггер.

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra потішили шанувальників новою відеороботою. Вони зняли кліп на пісню "Щедрий вечір", яка вийшла ще минулого року.

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Kalush Orchestra випустили кліп

Колектив знімав відеороботу на власну інтерпретацію щедрівки у Лос-Анджелесі, коли перебували в турі Сполученими Штатами. Знімання відбувалося на локаціях, що є у грі GTA – San Andreas.

Коли ми були в США в турі, зняли відео на одну з наших пісень. Чисто на лайті, навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA – San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію Щедрівки й завітали до Арнольда Шварценеггера в гості,

– поділився гурт.

У кліпі знявся й Арнольд Шварценеггер. На початку ролика звучать його мотиваційні слова: "Це потужне послання для всього українського народу. Особливо зараз, у цей дуже тяжкий час. Кожен може мати мрію, і кожен може втілити її в реальність". Наприкінці голлівудська знаменитість українською сказав "Щедрий вечір", що зачарувало мережу.

Kalush Orchestra – "Щедрий вечір": дивіться відео онлайн

Як Kalush Orchestra відвідали Шварценеггера

Восени колектив виступав у містах Канади та США. Хлопці розповіли, що до себе додому їх запросив Арнольд Шварценеггер, який підтримував Україну на тлі війни. Kalush Orchestra подарували знаменитості їхню фірмову рожеву панаму.

Олег Псюк згодом розповів, що Шварценеггер запросив гурт у гості не просто так, а щоб обговорити напад Росії та підтримати їх й українців. Як поділився репер, Арнольд зустрічав хлопців з великим домашнім ослом.