Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні: текст пісні і відео феєричного виступу
Після тижня скандалів і тяганини Суспільний мовник, який дискваліфікував Alina Pash, оголосив, що на пісенний конкурс Євробачення поїде Kalush Orchestra! Для того, щоб пригадати яскравий виступ артистів і слова композиції Stefania читайте наш матеріал.
Після грандіозного скандалу на Нацвідборі з його переможницею Alina Pash, Суспільне почало переговори на участь в Євробаченні із іншими учасниками – Kalush Orchestra. Гурт погодився на пропозицію оргкомітету і вже навесні вирушить до Італії.
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Kalush Orchestra – Stefania: дивіться кліп онлайн
Текст пісні Kalush Orchestra – Stefania
Стефанія мамо мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне знала може більше і від Соломона
Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі люлі люлі…
Приспів:
Стефанія мамо мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах но ма но ма, хватить, як би я не виріс на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шляк би тебе трафив
Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупику
Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов'ю
Люлі люлі люлі…
Kalush Orchestra: текст пісні Stefania / Фото Суспільне, Анастасія Мантач
Приспів:
Стефанія мамо мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Стефанія мамо мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово