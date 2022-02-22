Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні: текст пісні і відео феєричного виступу

Після тижня скандалів і тяганини Суспільний мовник, який дискваліфікував Alina Pash, оголосив, що на пісенний конкурс Євробачення поїде Kalush Orchestra! Для того, щоб пригадати яскравий виступ артистів і слова композиції Stefania читайте наш матеріал.

Після грандіозного скандалу на Нацвідборі з його переможницею Alina Pash, Суспільне почало переговори на участь в Євробаченні із іншими учасниками – Kalush Orchestra. Гурт погодився на пропозицію оргкомітету і вже навесні вирушить до Італії.

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Kalush Orchestra – Stefania: дивіться кліп онлайн

Текст пісні Kalush Orchestra – Stefania

Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне знала може більше і від Соломона

Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі люлі люлі…

Приспів:

Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах но ма но ма, хватить, як би я не виріс на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шляк би тебе трафив

Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупику

Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов'ю

Люлі люлі люлі…



Kalush Orchestra: текст пісні Stefania / Фото Суспільне, Анастасія Мантач

Приспів:

Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово