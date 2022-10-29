Радилися зі мною, – що Джамала порадила Kalush Orchestra перел фіналом Євробачення-2022

У фіналі Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra закликав врятувати захисників Маріуполя, які тоді перебували в блокаді на заводі "Азовсталь". Джамала розповіла, що перед цим колектив радився з нею, як правильно зробити.

Джамала дала рідкісне інтерв'ю, в якому пригадала, як Kalush Orchestra радилися з нею перед фіналом Євробачення. Тоді артисти не знали, як правильно на конкурсі звернути увагу світу на події, які відбувалися на "Азовсталі".

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Яку пораду Джамала дала Kalush Orchestra перед фіналом Євробачення-2022

Музиканти боялися, що через слова про війну в Україні їх можуть оштрафувати або вирізати з ефіру. Джамала порадила їм не хвилюватися і наприкінці виступу сказати те, що хочуть.

Я сказала: "Ви знаєте, що маєте встигнути сказати в останні три секунди виступу?". Якщо встигнете вкласти це в три секунди – молодці. Як ні – виріжуть. Так вони й зробили,

– пригадала Джа.

Артистка додала, що Kalush Orchestra радилися не лише з нею. Оскільки заява про війну стосувалася порушення правил конкурс, то колектив прагнув, щоб це завдало мінімальної шкоди нашій країні. Джамала зазначила, що найгірше, що могло статися, – штраф.

Однак Європейська мовна спілка з розумінням поставилася до заклику Kalush Orchestra, який був дуже ризикований, оскільки порушував правила конкурсу. Джамала підкреслила, що на Євробаченні музиканти представляють країни, вони виходять на сцену з прапорами. І якщо в Україні війна, то це не може залишатися осторонь. Kalush Orchestra цього року представляли країну, де триває війна.