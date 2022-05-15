Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022: у коментарях під відео просять врятувати "Азовсталь"

Український колектив Kalush Orchestra підкорив серця публіки на Євробаченні-2022. Після виступу у фіналі хлопці закликали врятувати захисників Маріуполя з "Азовсталі". Їх активно підтримують у коментарях.

Прихильники пісенного конкурсу зі всього світу закликають до порятунку військових і поранених, які в нелюдських умовах вже майже 3 місці тримають оборону Маріуполя, перебувають у повній блокаді.

Важливо! Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Прихильники Євробачення закликають врятувати захисників Маріуполя

У коментарях під відео виступу Kalush Orchestra на ютубі та в інстаграмі активно закликають врятувати тих українських воїнів та поранених, які зараз перебувають на території заводу "Азовсталь" під постійними обстрілами, без їжі, води, медикаментів. Щодня день на "Азосталі" для когось стає останнім.

"Допоможіть Маріуполю! Допоможіть "Азовсталю"! Хлопці, ми так пишаємося вами!"

"Врятуйте Маріуполь! Врятуйте "Азовсталь!"

"Неймовірно! Моліться за Україну!"

"Олеже, дякую вам з усього серця, що не побоялись сказати правду, як вона є. Навіть якщо нас дискваліфікують тепер, пишаємося всім народом!"

"Збережіть Маріуполь! Збережіть "Азовсталь"! Допоможіть, будь ласка, Європо!

Тепер Україні потрібна допомога! Людей вбивають, але всі хочуть жити! Україна має жити! Європа має жити!"

Тепер Україні потрібна допомога! Людей вбивають, але всі хочуть жити! Україна має жити! Європа має жити!" "Іншого такого шансу могло не бути. Це крик душі кожного українця".

Виступ Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022: дивіться відео онлайн