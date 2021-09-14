KALUSH дасть сольний концерт у Львові: кліпи українського гурту

Гурт KALUSH, який впевнено увірвався на українську хіп-хоп сцену у 2019 році, готується до сольного концерту у Львові. Подія відбудеться 16 вересня в нічному клубі "Малевич".

Артисти потішать шанувальників хітами, в яких звучить фірмовий калуський сленг і музика, що змусить рухатися кожного. KALUSH готується до зустрічі з прихильниками теплого осіннього вечора.

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KALUSH виступить у Львові

"Всі знають, що в нас одні з найкращих і найенергійніших концертів, але можу вам пообіцяти, що "сольник" у Львові буде найсильнішим концертом", – заявив учасник колективу під псевдонімом Псючий Син.

16 вересня, 20:00концертна арена та нічний клуб "Малевич", проспект В'ячеслава Чорновола, 2від 490 гривень



Сольний концерт KALUSH у Львові / Фото пресслужби

Що відомо про KALUSH

Реп-гурт, який заснували у 2019 році і назвали на честь рідного міста лідера тріо.

Скад гурту: лід-MC Псючий Син, талановитий мультиінструменталіст Ігор Діденчук та таємничий Килиммен.

Взимку 2021 року музиканти презентували перший альбом HOTIN.

Найбільшу популярність гурт отримав завдяки треку "Зорі". Відео на цей хіт переглянули в ютубі вже понад 8 мільйонів користувачів.

KALUSH – "Зорі": дивіться відео онлайн

Інші кліпи KALUSH

KALUSH – "Не забуду": дивіться відео онлайн

KALUSH – "Пірнаю": дивіться відео онлайн

KALUSH – "Додому": дивіться відео онлайн

KALUSH – "Давай начистоту": дивіться відео онлайн

KALUSH – "Не напрягайся": дивіться відео онлайн

KALUSH – "Файна": дивіться відео онлайн

KALUSH – "Маяком": дивіться відео онлайн

KALUSH – "Я йду": дивіться відео онлайн