Артисты порадуют поклонников хитами, в которых звучит фирменный калушский сленг и музыка, которая заставит двигаться каждого. KALUSH готовится к встрече с поклонниками теплого осеннего вечера.

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KALUSH выступит во Львове

"Все знают, что у нас одни из лучших и самых энергичных концертов, но могу вам пообещать, что "сольник" во Львове будет сильнейшим концертом", – заявил участник коллектива под псевдонимом Псючий Сын.

Когда: 16 сентября, 20:00

Где: концертная арена и ночной клуб "Малевич", проспект Вячеслава Чорновола, 2

Стоимость билетов: от 490 гривен



Сольный концерт KALUSH во Львове / Фото пресс-службы

Что известно про KALUSH

Рэп-группа, которую основали в 2019 году и назвали в честь родного города лидера трио.

Скад группы: лид-MC Псючий Сын, талантливый мультиинструменталист Игорь Диденчук и таинственный Килиммен.

Зимой 2021 года музыканты презентовали первый альбом HOTIN.

Наибольшую известность группа получила благодаря треку "Зорі". Видео на этот хит пересмотрели на ютубе уже более 8 миллионов пользователей.

KALUSH – "Зорі": смотрите видео онлайн

Другие клипы KALUSH

KALUSH – "Не забуду": смотрите видео онлайн

KALUSH – "Пірнаю": смотрите видео онлайн

KALUSH – "Додому": смотрите видео онлайн

KALUSH – "Давай начистоту": смотрите видео онлайн

KALUSH – "Не напрягайся": смотрите видео онлайн

KALUSH – "Файна": смотрите видео онлайн

KALUSH – "Маяком": смотрите видео онлайн

KALUSH – "Я йду": смотрите видео онлайн