Артисты порадуют поклонников хитами, в которых звучит фирменный калушский сленг и музыка, которая заставит двигаться каждого. KALUSH готовится к встрече с поклонниками теплого осеннего вечера.
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KALUSH выступит во Львове
"Все знают, что у нас одни из лучших и самых энергичных концертов, но могу вам пообещать, что "сольник" во Львове будет сильнейшим концертом", – заявил участник коллектива под псевдонимом Псючий Сын.
Сольный концерт KALUSH во Львове / Фото пресс-службы
Что известно про KALUSH
- Рэп-группа, которую основали в 2019 году и назвали в честь родного города лидера трио.
- Скад группы: лид-MC Псючий Сын, талантливый мультиинструменталист Игорь Диденчук и таинственный Килиммен.
- Зимой 2021 года музыканты презентовали первый альбом HOTIN.
- Наибольшую известность группа получила благодаря треку "Зорі". Видео на этот хит пересмотрели на ютубе уже более 8 миллионов пользователей.
KALUSH – "Зорі": смотрите видео онлайн
Другие клипы KALUSH
KALUSH – "Не забуду": смотрите видео онлайн
KALUSH – "Пірнаю": смотрите видео онлайн
KALUSH – "Додому": смотрите видео онлайн
KALUSH – "Давай начистоту": смотрите видео онлайн
KALUSH – "Не напрягайся": смотрите видео онлайн
KALUSH – "Файна": смотрите видео онлайн
KALUSH – "Маяком": смотрите видео онлайн
KALUSH – "Я йду": смотрите видео онлайн