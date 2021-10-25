KADNAY захворів на коронавірус і не вийшов на паркет "Танців з зірками"

Учасник "Танців з зірками" та співак KADNAY не зміг здивувати номером-тріо у новому випуску "Танців з зірками". Зірка захворів на коронавірус: його тест виявився позитивним.

24 жовтня відбувся 8 випуск шоу "Танці з зірками" з танцівниками минулих сезонів. Один з учасників не зміг вразити суддів ефектним номером і вийти на паркет. Ним став лідер гурту KADNAY.

Читайте також Британська зірка Ед Ширан захворів на коронавірус

KADNAY захворів на коронавірус

Після одної з нічних репетицій Дмитро поскаржився на погане самопочуття. Він здав тест на коронавірус, який виявився позитивним. Водночас партнерки чоловіка, Аліна та Аделіна, почуваються добре.

Мені стало зле після нічної репетиції. Приїхав додому, мені прийшов позитивний результат на коронавірус. Я поки на самоізоляції. Дуже радий, що в Аліни та Аделіни все добре,

– розповів співак.

Дмитро зміг вийти на зв'язок у прямому ефірі "Танців з зірками". Він розповів, що температура досі висока, однак до нього повернувся смак. Артист також почав грати на гітарі.

KADNAY не виступив на шоу

Учасник все ж не зміг взяти участь у 8 випуску та станцювати одразу з двома партнерками – Аделіною Делі та Аліною Лі.

Ми готували нереальний номер. Дуже хотів вас здивувати. Мені взагалі не віриться. Я шокований. Невже я не переможу у цьому шоу, невже моя мрія не здійсниться?

– засмутився Дмитро.

Однак хвороба не дозволила співаку покинути шоу, він отримав "імунітет". Тому якщо Дмитро зможе наступного тижня повернутися на паркет, його шанси перемогти знову виростуть.

KADNAY не виступив на "Танцях з зірками": дивіться відео

Ведучий Юрій Горбунов зауважив, що зараз важливо вакцинуватися, щоб мати змогу уникати захворювання. Як повідомляє МОЗ, 95% осіб, що потрапляють з коронавірусом у лікарні, – невакциновані. Однак темпи вакцинації зростають. За минулий тиждень вдалося зробити понад 1,5 мільйонів щеплень.