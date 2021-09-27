Julik підібрав безпритульного собаку: зворушливі фото

Український шоумен і композитор Julik поділився з шанувальниками щемливою новиною. Він розповів, що минулими вихідними з сім'єю снідав в закладі біля дому, де був безпритульний песик. Довго не думаючи, подружжя вирішило дати чотирилапому дах над головою.

Julik розповів, поки він, дружина та син замовляли сніданок, біля столика сидів дуже добрий, милий і чуйний собака. Тоді шоумен поцікавився в адміністрації закладу, чи є в нього господарі. Однак працівники не змогли відповісти на це питання.

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Julik про собаку

Син Julik – Денис купив корм для собак і нагодував песика. Тоді запитав: "А може ми б його забрали?". Шоумен попросив офіціантів, щоб вони через деякий час написали, чи з'явився господар.

Та ніхто за песиком так і не прийшов, тому шоумен і його дружина прийняли рішення забрати чотирилапого додому. Песика завезли до ветеринара, обстежили. Потім придбали всі необхідні ліки, помили його і прийняли до дружньої сім'ї

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Julik з дружиною, сином і собакою / Фото з інстаграму Julik



Син Julik з собакою / Фото з інстаграму Julik



Син Julik з собакою / Фото з інстаграму Julik

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