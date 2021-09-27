Julik підібрав безпритульного собаку: зворушливі фото
Джерело:інстаграм Julik
Український шоумен і композитор Julik поділився з шанувальниками щемливою новиною. Він розповів, що минулими вихідними з сім'єю снідав в закладі біля дому, де був безпритульний песик. Довго не думаючи, подружжя вирішило дати чотирилапому дах над головою.
Julik розповів, поки він, дружина та син замовляли сніданок, біля столика сидів дуже добрий, милий і чуйний собака. Тоді шоумен поцікавився в адміністрації закладу, чи є в нього господарі. Однак працівники не змогли відповісти на це питання.
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Julik про собаку
Син Julik – Денис купив корм для собак і нагодував песика. Тоді запитав: "А може ми б його забрали?". Шоумен попросив офіціантів, щоб вони через деякий час написали, чи з'явився господар.
Та ніхто за песиком так і не прийшов, тому шоумен і його дружина прийняли рішення забрати чотирилапого додому. Песика завезли до ветеринара, обстежили. Потім придбали всі необхідні ліки, помили його і прийняли до дружньої сім'ї
Julik з дружиною, сином і собакою / Фото з інстаграму Julik
Син Julik з собакою / Фото з інстаграму Julik
Син Julik з собакою / Фото з інстаграму Julik
Текст публікації Julik:
Історія дуже довга і складна. Минулими вихідними ми з сім'єю пішли поснідати в один заклад неподалік дому. Поки замовляли, біля нашого столику сидів він. Дуже милий, добрий, чуйний. Не всі люди такі. Ми вирішили поцікавитись в адміністрації закладу чий пес і чи є господар. На що працівники відповіли, що не знають та нічого не можуть сказати щодо цього питання.
Денися купив собачий корм, ми нагодували песика і почалося найцікавіше. Син грамотно поставився до питання. Здалеку почав говорити що вона самотня, що було б добре, якби її хтось забрав до себе. А потім запитав прямо: "Може ми б її забрали?".
Далі підійшли знову ж таки до офіціантів та попросили за деякий час написати, чи з'явився господар. Він не з'явився, тому ми з дружиною прийняли рішення забрати собаку до себе і дати цій милоті дах над головою.
Але ви уявіть: бідна тваринка сиділа цілий день біля столиків, на 27-градусній спеці, просячи у людей поїсти.
Приїхали, забрали, повезли до ветеринара. У лікаря дізналась що в Джесі (так ми назвали її ) є блохи і їй приблизно 2-3 роки. Приїхавши додому, покупали, обробили засобами від бліх та прийняли до нашої дружньої сім'ї.
Тепер Джесі наділена любов'ю, власним диваном та смаколиками. Денися отримує задоволення, спить разом з нею, вигулює та привчається до відповідальності.
А ті люди, які викидають тварин на вулицю, майте совість! Це просто не людяно! Друзі, дбайте про братів наших менших!