Julik літав на повітряній кулі: захопливе відео

Український шоумен і музикант Julik здійснив свою мрію. Він політав на повітряній кулі над рідною землею та насолодився неймовірно красивими краєвидами.

Чоловік мріяв про цю екстремальну розвагу й нарешті вона стала реальністю. Julik не зміг залишити цю подію поза увагою й поділився роликом з шанувальниками.

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Julik літав на повітряній кулі

У дописі чоловік зазначив, що це незабутні емоції, які неможливо передати словами. Атмосферності події додав сніг, який почав падати під час підготовки до польоту. Хоча на вулиці було досить холодно та сіро, краса української землі з висоти пташиного польоту по-справжньому вразила.

На відео Julik показав процес підготовки до польоту, сам політ, а також перші емоції після приземлення.

У коментарях підписники шоумена зазначили, що це справді дуже особливі відчуття.