Лежала на бетоні непритомна, – Jerry Heil показала відео, як гепнулася і зламала ребро на сцені

У середу, 21 грудня, Jerry Heil травмувалася на концерті в Тернополі. Вона гепнулася з триметрової висоти в оркестрову яму і зламала ребро. Цей момент встигли зняти.

Під вечір 22 грудня Jerry Heil вийшла на зв'язок з лікарні в Тернополі й розповіла, що зламала ребро. Згодом вона написала, що отримала ще й струс мозку й показала відео, як це було.

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Відео, як Jerry Heil гепнулася в оркестрову яму

Як з'ясувалося, Яна Шемаєва спустилася зі сцени до фанів, а, повертаючись назад, завернула просто в оркестрову яму, у порожнечу.

Народ, я вже прийшла до тями, у мене все настільки добре, наскільки це можливо, бо за таких умов отримати лише струс та перелом ребра – це чудо. На відео видно, як впевнено я ступаю в пустоту. Пам'ятаю, як мені здавалося, що бачу там підлогу. Далі нічого не пам'ятаю,

– прокоментувала Jerry Heil.

Вона пам'ятає, як "просто лежала на бетоні непритомна з відкритими очима" і навіть не могла згадати ім'я асистентки.

Jerry Heil також опублікувала в телеграмі відео, як скиглила в перші хвилини в лікарні, бо не зможе виступити в Івано-Франківську, де був солд-аут: "Блін, концерт в Івано-Франківську". "Нічого, приїдемо ще раз", – відповів Яні менеджер, а в коментах пожартували: "Якщо не хотіла їхати в І-Ф, могла просто сказати".

Реакція мами Jerry Heil та шоу-бізу

Найемоційніше відео з падінням Jerry Heil прокоментувала її мама Людмила. Жінка каже, що якби була в залі в Тернополі й побачила це на власні очі, то її винесли б вперед ногами.

Моя ж ти пташечка. Я після вчорашньої новини не можу прийти до тями, а це ще як побачила це відео, то серце ледь не стало. Я, мабуть, щоб була на концерті, то мене б точно винесли вперед ногами. Слава Господу Богу, що підстелив на бетон тобі, моя доцічка, подушечку. Це тільки хвала Господу Богу,

– емоційно прокоментувала Людмила Шемаєва.

Зірки шоу-бізу теж підтримали артистку: