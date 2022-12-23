Лежала на бетоні непритомна, – Jerry Heil показала відео, як гепнулася і зламала ребро на сцені
Джерело:Jerry Heil
У середу, 21 грудня, Jerry Heil травмувалася на концерті в Тернополі. Вона гепнулася з триметрової висоти в оркестрову яму і зламала ребро. Цей момент встигли зняти.
Під вечір 22 грудня Jerry Heil вийшла на зв'язок з лікарні в Тернополі й розповіла, що зламала ребро. Згодом вона написала, що отримала ще й струс мозку й показала відео, як це було.
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Відео, як Jerry Heil гепнулася в оркестрову яму
Як з'ясувалося, Яна Шемаєва спустилася зі сцени до фанів, а, повертаючись назад, завернула просто в оркестрову яму, у порожнечу.
Народ, я вже прийшла до тями, у мене все настільки добре, наскільки це можливо, бо за таких умов отримати лише струс та перелом ребра – це чудо. На відео видно, як впевнено я ступаю в пустоту. Пам'ятаю, як мені здавалося, що бачу там підлогу. Далі нічого не пам'ятаю,
– прокоментувала Jerry Heil.
Вона пам'ятає, як "просто лежала на бетоні непритомна з відкритими очима" і навіть не могла згадати ім'я асистентки.
Jerry Heil також опублікувала в телеграмі відео, як скиглила в перші хвилини в лікарні, бо не зможе виступити в Івано-Франківську, де був солд-аут: "Блін, концерт в Івано-Франківську". "Нічого, приїдемо ще раз", – відповів Яні менеджер, а в коментах пожартували: "Якщо не хотіла їхати в І-Ф, могла просто сказати".
Реакція мами Jerry Heil та шоу-бізу
Найемоційніше відео з падінням Jerry Heil прокоментувала її мама Людмила. Жінка каже, що якби була в залі в Тернополі й побачила це на власні очі, то її винесли б вперед ногами.
Моя ж ти пташечка. Я після вчорашньої новини не можу прийти до тями, а це ще як побачила це відео, то серце ледь не стало. Я, мабуть, щоб була на концерті, то мене б точно винесли вперед ногами. Слава Господу Богу, що підстелив на бетон тобі, моя доцічка, подушечку. Це тільки хвала Господу Богу,
– емоційно прокоментувала Людмила Шемаєва.
Зірки шоу-бізу теж підтримали артистку:
- Надя Дорофєєва: "Господи, який жах";
- Тарас Цимбалюк: "Ого, мала, держись";
- Світлана Тарабарова: "Жесть, тримайся! Я так в дитинстві впала в таку саму оркестрову яму. Теж не побачила";
- Джамала: "Одужуй скоріше";
- Roxolana: "Жесть! Одужуй";
- Міка Ньютон: "Почувайся краще";
- Діана Глостер: "Яно, страшно навіть дивитись на цей момент. Добре, що ти прийшла до тями, нехай все заживе швидко".