"Мурашки по шкірі", "Це гімн": Jerry Heil довела фанатів до сліз потужним треком про Україну

Українська співачка Jerry Heil випустила пісню "Благословенна Земля" до Дня української державності. Кліп до треку знімали на батьківщині артистки. У композиції згадані постаті, що формували державність України та події сучасності, які впливають на майбутнє. Нова пісня вже розчулила багатьох шанувальників.

Jerry Heil наголошує, що День української державності має посідати друге місце за важливістю після Дня Незалежності. Саме тому вона й вирішила презентувати нову пісню на це свято.

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Про що пісня "Благословенна земля"

Співачка зазначає, що пісня "Благословенна Земля" містить й історичне підґрунтя. Зокрема, у ній є згадки про бога грому Перуна, річку Почайну, в якій Володимир Великий хрестив Русь, будування валів Ярославом Мудрим тощо.

Ідейна натхненниця цього гімну, Анабелла, розповіла мені про річку Почайну, в честь якої була названа станція метро в Києві — річку, в якій Володимир Великий хрестив Русь. Я, як і багато людей сьогодні, не знала ні цього факту. Не знала і того, що від ріки збереглося лише маленьке озеро в Києві,

– зізналася Jerry Heil.

Jerry Heil випустила трек "Благословенна земля": відео

За словами артистки, їй було важливо створити композицію, яку виконуватимуть наші діти та онуки крізь роки. “Ця пісня об’єднує всіх українців в єдиному почутті пошани до рідної землі та історії”, – розповіла музикантка.

До пісні також вийшов кліп в особливому для Jerry Heil місці – на її малій батьківщині, у селі Велика Бугаївка. У відео можна побачити унікальні кадри Діденцевого провалля, відомого також як Казковий яр.

"Це всього 40 кілометрів від Києва, проте мало хто знає про Діденцеве провалля. Я вважаю своїм завданням показати українцям, що неймовірна краса в нашій країні чаїться на кожному кроці — і її потрібно берегти", – додає артистка.

З прем'єрою Яну Шемаєву привітала і її мама.

Божих благословінь тобі, наша донечка, яка несе світло по життю, яка любить свою батьківщину і якою ми дійсно можемо гордитися. Ти наше щастя, ми дуже любимо тебе і дуже вдячні Богу, що ти така, як ти є,

– написала вона.

Реакція мережі

У коментарях співачці написали багато приємних слів. Шанувальники зазначають, що ця пісня довела їх до сліз:

"Яна, я плачу, це дуже сильно, це неймовірно глибоко".

"Дуже чутлива пісня! Аж сльози потекли! Ми вистоємо завдяки нашим захисникам і силі! Слава Україні".

"Дякую, Яно, за усі ваші пісні, а особливо цю. Мурахи від неї! Зі святом вас!"

"Пісня-оберіг, пісня-гімн! Дуже потужно!"

"Це неймовірно гарно, сильно та щиро".

"Мурашки по шкірі, це шедевр!"

"Яка ви талановита, Яна! Кожна пісня в саме серце".

"Ну не пісні, а самі гімни. "Благословенна земля" вже у вухах грає ще зі вчора".

"Яно, це дуже сильна пісня! Вона передає силу духу, історії та роду нашої країни! Ти максимально вклалася в цей трек, кліп…"

До слова, раніше Jerry Heil оголосила про створення нового музичного лейблу NOVA MUSIC. Першою її підлеглою стала артистка Vitaliia (Віталія Грицак), відома за піснею "Чом тобі, вороже, не спиться".