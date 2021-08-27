Jerry Heil розповіла, як знайомі з Василькова реагують на її скандальне весілля

Два тижні тому улюблениця молоді Jerry Heil влаштувала курйозне весілля, на якому одружилася сама з собою. Дівчина пояснила, що церемонія була жартівливою, однак чимало її знайомих сприйняли все всерйоз. Що вони кажуть батькам співачки, дізнавайтеся далі.

Весілля з самою собою 25-річна Jerry Heil називає актом прийняття себе, актом любові до себе. Фани й навіть батьки зрозуміли меседж "одруження", а от знайомі з рідного міста Васильків – ні. До мами й тата зірки, які торгують м'ясом на базарі, підходять містяни й щиро співчувають.

Важливо Jerry Heil "одружилася" і показала ранок нареченої: фото та відео

До моїх батьків на базар досі приходять знайомі васильківчани, і кажуть: "Боже, ми вам так співчуваємо. Дочка все вже, від'їхала",

– поділилась Jerry Heil.

співачка не попереджала батьків про формат весілля, тому вони їхали знайомитися з нареченим. На диво, жартівлива церемонія не розчарувала рідних Jerry Heil, вони подякували доньці за те, що "гарнесенько повеселилися".

Сама ж артистка лише зрідка натрапляла на гнівні коментарі в мережі. Переважна більшість фоловерів підтримала її. Так, Jerry Heil приємно, що її "особисті комплекси та переживання резонують з такою кількістю людей".

"Точно не очікувала такої кількості позитивних відгуків. Мені навіть деякі компанії, бренди написали: "Це збігається з нашою філософією. Давайте дружити". Я зрозуміла, що зробила дуже правильну річ", – додала співачка.