Її мрія була розбита, – Jerry Heil розповіла, як будує кар'єру мами в шоубізі

Українська співачка Jerry Heil розповіла про давню мрію мами бути співачкою. Її ненька залишила колишню роботу й, можливо, подасться у шоубізнес.

Відома українська співачка та блогерка Jerry Heil відмовила батьків від роботи м'ясниками. Але так вони втратили можливість заробляти, тому тепер зірка допомагає їм у кар'єрі.

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Jerry Heil про роботу мами

"Коли прийшла війна, я почала їх благати перестати займатися цією справою. Мені здається, в умовах війни треба створювати якомога більше любові. А вбивство тварин – це не про любов. Це ще додатковий виток негативної енергії. Тому якщо у мене є сили, щоб хоч трішечки прикрити цей краник, то я намагалася це зробити", – поділилась співачка.

Тепер Jerry Heil працює над тим, щоб влаштувати роботу батьків. Зокрема, вона працює над музичною кар'єрою мами.

У мами з дитинства була мрія – вона дуже хотіла співати, але в селі не було такої можливості. І коли у селі з'явився викладач баяна, мама дуже просилася у баби, щоб вона її пустила на ці уроки. Але баба сказала, що грати на баяні – це не жіноча справа,

– розповіла зірка.

"І все – мрія у мами була розбита. Зараз я намагаюся зробити так, щоб вона все ж таки могла жити життям своєї мрії".

Як Jerry Heil влаштувала роботу батька

Раніше виконавиця розповідала, що допомогла знайти роботу татові – його вона так само влаштувала у шоубізі. Він став водієм артистів.

"Ми придбали татові машину, і він буде водієм артистів. Тому, якщо мене слухають артисти, у вас ще є можливість домовитися, щоб батько Jerry Heil возив вас на концерти", – сказала Jerry Heil.

Зірка зізнавалась, що її батько вже отримував перші замовлення від знаменитостей.