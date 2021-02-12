"Арифметика кохання" до Дня Валентина: в мережі з'явився новий хіт Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil давно не тішила фанатів своїми музичними новинками, проте за два дні до дня усіх закоханих вона презентувала трек "Арифметика кохання". У ньому артистка піднімає тему стосунків, які доводилось проживати кожному.

Прем'єра нового хіта про кохання відбулась 12 лютого та зібрала одні позитивні відгуки від палких фанатів.

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Jerry Heil презентувала пісню перед Днем Валентина

Українська співачка переконана, що у любові є чітка арифметика, оскільки "єдине ціле утворюється з двох повноцінних одиниць, в любові 1+1=1".

Колись мені порадили прочитати книгу "Математика любові". Там йдеться про теорію, за якою ніби можна вирахувати кількість побачень та партнерів, які треба "пережити", щоб зустріти нарешті свою людину. Книгу я купила, проте так і не прочитала – хоча тіндер встановила. Можливо, я заперечую ідею про те, що все так легко вираховується. Проте самі стосунки – ще та арифметика!

– поділилась Jerry Heil.

Артистка додала, що її нова пісня "Арифметика кохання" – для усіх: хто святкуватиме День Валентина разом з коханою людиною і хто буде самотньо гортати стрічки соціальних мереж. Також співачка попросила не забувати, що в будь-яких формулах, як математичних, так і метафізичних є одна спільна – формула тяжіння, гравітації. "Тягніться один до одного з усіх сил!" – зазначає Jerry Heil.

Jerry Heil – Арифметика кохання: дивитись відео онлайн

Вперше про вихід нового треку 25-річна артистка повідомила у своєму інстаграмі ще 6 лютого. Тоді ж вона опублікувала фрагмент із пісні, яку сама наспівує у студії звукозапису під синтезатор. Тоді ж Jerry Heil зізналась, що боїться випускати пісню, оскільки давно нічого не презентувала і "хвилюється як вперше".