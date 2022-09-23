Продюсер Полякової дорікнув Jerry Heil, яка розірвала з ним контракт

Михайло Ясинський заявив, що його продюсерська компанія Secret Service більше не співпрацює з Jerry Heil. Яна Шамаєва нібито сама розірвала контракт під час війни й, схоже, кинула всю команду.

Компанія Secret Service займається просуванням топових артистів українського шоу-бізу – Олі Полякової, Макса Барських, "Воплі Відоплясова". Донедавна в цьому списку була й Jerry Heil. Однак пів року тому дівчина нібито пішла до конкурентів – лейблу Enko, з якими працюють переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra та її подруга Alyona Alyona.

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Як Jerry Heil розірвала контракт з Михайлом Ясинським

Продюсер зізнався, що дав Jerry Heil менеджера та всі необхідні інструменти для розвитку кар'єри. Однак на початку повномасштабної війни їхня співпраця завершилася, ініціаторкою була сама співачка.

Ми любовно не сходимося, ми полюбовно не розходимося. Є жінки, які у складний момент підтримують, а є жінки, які у складний момент йдуть. Вона відноситься до одного з цих типів. Моє завдання як власника компанії, людини, яка відповідає за колектив – зробити, щоб це було не болісно для людей, які з нею працювали. Але скажу, що для дівчат, які були навколо неї, це був не дуже приємний момент,

– дорікнув Михайло Ясинський.

"Висновки я зробив, дівчата наші зробили якісь висновки. Для мене нічого нового в цьому немає. Артист має мати певну свободу", – спокійно зауважив засновник Secret Service.

Михайло Ясинський / Скриншот з відео

Однак навіть після такої підстави він позитивно відгукується про Jerry Heil і вірить у її талант. На думку Ясинського, у неї є всі шанси отримати Греммі. До того ж саме він порадив артистці вступити до США й виходити на західний ринок.

Я не оцінюю Jerry Heil як проєкт. Я оцінюю Яну Шамаєву як творчу людину, дуже талановиту, яка дуже вмотивована. Думаю, вона може бути першою українкою, яка отримає Греммі, потенціал є,

– заявив Михайло Ясинський.