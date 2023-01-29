Тільки з українцем, – Jerry Heil розповіла, чому не захотіла зустрічатися з хлопцем з Індії

В Україні Jerry Heil не ходила на побачення, бо боялася бути використаною. Тоді як у США вирішила спробувати. Її запросив сусід з Індії, але це була їхня крайня романтична зустріч. Співачка зрозуміла, що хоче хлопця-українця.

27-річна Яна Шемаєва думала, що у США їй буде легше побудувати стосунки, адже там її ніхто не знає і не запрошуватиме на побачення, щоб засвітитися. У Бостоні до співачки залицявся юнак з Індії, але нічого з цього не вийшло.

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Чому Jerry Heil не захотіла зустрічатися з індійцем

"Квартира, в якій я живу, – це такий квадратний дім, усередині дворик. І моє вікно навпроти його вікна. Це дійсно романтично, він приніс записочку мені під двері. Пише: "Я бачу, що ти готуєш, ми можемо разом щось приготувати. Друзі кажуть, що я симпатичний, давай прогуляємось", – пригадала артистка.

Після цього побачення зрозуміла, що це має бути тільки українець. Я оточена з усіх боків контекстом про Україну. Максимум, що може сказати цей хлопець, що він дуже підтримує Україну. "Українці такі молодці". У цей момент мені стає прикро, я розумію, що ми не про одне й те саме, у нас немає спільних точок дотику зараз,

– поділилася Jerry Heil.

Тож дівчина з гумором заявила, що "каса все ще вільна". Цікаво, що вона хоч і відстоює феміністичні позиції, але перший крок чекає від чоловіка. Їх роблять військові, але до стосунків з воїнами вона не готова, бо сприймає їх як неземних героїв.

"До війни я взагалі боялася ходити з кимось на побачення, через те що ти ніколи не знаєш, чи людина тебе кличе, тому що їй прикольно погуляти з дівчинкою, яка трохи популярна… Кличе Яну чи Jerry Heil. Було таке відчуття, що мене трошечки поюзали", – зізналася співачка.

Нагадаємо, 2020 року в інтерв'ю Маші Єфросиніній Jerry Heil зізналася, що у свої 24 незаймана. На той момент у неї були лише одні стосунки, та й ті тривали всього два місяці. Артистку лякала фізична близькість, тож ці зажими вона пропрацьовувала з психологом. У серпні 2021 року зірка взагалі одружилася з собою, щоб прийняти та полюбити себе.

Jerry Heil одружилася з собою / Фото з інстаграму співачки