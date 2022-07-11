Це буде інша Надя, – Jerry Heil написала пісні для Дорофєєвої

Jerry Heil відома не лише як співачка, а й як авторка хітових треків. Серед її зіркових замовників з'явилася Надя Дорофєєва. Вона написала для неї дві україномовні пісні.

До 24 лютого в репертуарі Наді Дорофєєвої була лише одна пісня українською мовою – "Дим", і та в дуеті з Позитивом за часів "Время и Стекло". Однак, як розповіла Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шамаєва), артистка готує щонайменше три україномовні прем'єри. До них доклала руку й вона з Alyona Alyona.

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Які пісні Jerry Heil написала Дорофєєвій

"Для мене було честю написати пісні для Наді", – зізналася співачка.

Як з'ясувалося, по пісні Надя Дорофєєва звернулася не до Jerry Heil, а до Івана Клименка – саундпродюсера Alyona Alyona. Проте останні чотири місяці вони тісно співпрацюють, тож за сонграйтерство взялися всі гуртом. Так, одну пісню вони написали втрьох, іншу Яна створила з Ванею, а третю – "прикольну" – він вигадав сам.

Це дуже круто, що нам вдалося повпливати на зміну музичного вектора у творчості людини, яка раніше робила російськомовну музику. У неї була пісня "Дим", але, мені здається, українське слово вимагає глибини.Це класно, що ми змогли написати Наді пісні, в яких відчувається глибина. Це буде інша Надя. Це буде дуже осмислена, дуже глибока, дуже своя Надя Дорофєєва,

– обіцяє Jerry Heil.

Схоже, україномовні треки Дорофєєвої публіка почує зовсім скоро, адже вони майже готові – записані, але поки не зведені.

Jerry Heil, Надя Дорофєєва, Alyona Alyona та Іван Клименко / Скриншот з відео