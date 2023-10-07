"Це фільм жахів": зірковий бомонд емоційно реагує на атаку ХАМАС на Ізраїль

Бойовики з ХАМАС масовано атакували Ізраїль вранці 7 жовтня. Українські зірки емоційно реагують на вторгнення та порівнюють події з російським терором.

Президент України Володимир Зеленський підтримав право Ізраїлю на захист та засудив прояви терору. З ним погоджуються українські зірки, які теж не оминули увагою нинішні події. 24 Канал зібрав головні реакції.

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Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка має сім'ю в Ізраїлі – там живе її сестра з дітьми, а також інші родичі. Наразі Катерина не може вийти на зв'язок з сестрою, адже з п'ятниці до кінця вечора суботи там триває шабат. Втішає лише те, що вона живе доволі далеко від півдня країни.

Тримайся, наш ріднесенький Ізраїль. Скільки ти всього пережив. І це вистоїш,

– написала Катерина.



Реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Маша Єфросиніна

Телеведуча звернула увагу на те, що світові потрібно отямитися та зупинити тоталітаристські й терористичні країни.

Моє серце з людьми, колегами та близькими друзями з Ізраїля. Якщо світ не отямиться, росіяни, Іран, Китай та Північна Корея завершать західну цивілізацію,

– вважає Маша Єфросиніна.



Реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Катя Осадча

"50 років з початку Війни судного дня. І знову терор, і знову смерті. Чому люди не вміють жити в мирі? Чому знаходяться ті, хто несе смерть? Можна зібрати всіх таких у***ків і назавжди відправити у відкритий космос?" – висловилась ведуча.



Реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Нікіта Добринін

"Знову такі, трясця, новини зранку. Жителі прикордонних територій в Ізраїлі тікають від терористів. Ці терористи співпрацюють з Росією. Не дивно", – написав блогер і ведучий.



Реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

MamaRika

Виконавиця шокована новинами. Вона підкреслила той факт, скільки бід на планеті творять самі люди.

"Читаю новини. Здається, світ зійшов з розуму. А головне – це все рукотворні біди. Тут на Землі людині мало просто тішитися життю, любити, віддавати й дякувати за те, що є – необхідно знищувати, володіти, кормити своє его. Страшно і боляче це все", – пише зірка.



Реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Надя Дорофєєва лаконічно назвала події "жахом".



Реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Лілія Ребрик також на тлі новин вважає, що "світ збожеволів".



Реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова принесла співчуття всім, хто в Ізраїлі.

"Мої щирі співчуття Ізраїлю. Це повний п**дець та фільм жахів".



Реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Що відбувається в Ізраїлі: коротко