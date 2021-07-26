Зваблива Ізабель Гулар прикрила оголені груди волоссям: гарячі фото

Супермодель Ізабель Гулар розбурхала уяву підписників новими фото. Вона зухвало позувала на камеру у стильних джинсах. Груди бразильська красуня повністю оголила, лише прикрила їх довгим волоссям.

36-річна зірка знає, як привернути увагу публіки. Вона неодноразово публікувала еротичні світлини, на яких демонструвала усі принади спокусливого тіла. Ізабель на власному прикладі показує приголомшливі результати, які дає догляд за собою.

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Спекотний образ Ізабель Гулар

"Ангел" Victoria's Secret постала перед об'єктивом у широких синіх джинсах з принтом у великі білі квіти. Це був єдиний елемент одягу, який був на Гулар. Повністю оголені груди знаменитість прикрила довгим розкішним волоссям, яке вклала у легкі хвилі. На обличчі вона зробила макіяж з матовою коричневою помадою на губах.

Серед аксесуарів сексуальний образ Ізабель довершили стильні сонцезахисні окуляри, жовта панама та численні прикраси. Привертає увагу також жовтий манікюр і педикюр моделі, які бездоганно пасували до її ідеальної золотистої засмаги.

Образ Ізабель Гулар вийшов дуже сексуальним, а також підкреслив її звабливу спортивну фігуру.



Сексуальна Ізабель Гулар / Фото з інстаграму супермоделі



Сексуальна Ізабель Гулар / Фото з інстаграму супермоделі



Сексуальна Ізабель Гулар / Фото з інстаграму супермоделі