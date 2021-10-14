Іванна Онуфрійчук зізналась, що чоловік-мільйонер заборонив їй брати участь у "Танцях"

У лютому Іванна Онуфрійчук зіграла весілля з мільйонером Алмазом. За її словами, чоловік дуже ревнивий, тому нізащо не дозволив би їй брати участь у "Танцях з зірками". Ба більше, він ледь погодився, щоб дружина була ведучою проєкту.

Модель і ведуча Іванна Онуфрійчук завжди хотіла стати учасницею "Танців з зірками" і роками вмовляла продюсерів розглянути її кандидатуру. Навесні цього року їй зателефонував продюсер Володимир Завадяк і запросив у шоу. На диво, дівчина відмовилась від мрії.

До теми Іванна Онуфрійчук зізналась, що її чоловік спустив на весілля всі свої гроші

"Цей проєкт вимагає повної віддачі, люди готуються до нього за пів року, за рік. Я не готова приїхати сюди на три місяці й зовсім не бачити свого чоловіка. Для нього це буде катастрофа", – поділилась зірка.

Мільйонер Алмаз нібито заборонив їй виходити на головний паркет країни як учасниці, адже не витримав би гарячих номерів дружини з іншим чоловіком.

Мій чоловік дуже власний, ревнивий. Йому важко уявити мене на голові в якогось танцівника у шпагаті чи іншу танцювальну близькість,

– зізналась Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом / Фото з інстаграму ведучої

Як Іванна Онуфрійчук стала ведучою "Танців з зірками"

Як зізналась модель, за місяць продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк знову зателефонував їй і запропонував стати ведучою голдруму. На його пропозицію Іванна погодилась не одразу. На заваді знову став чоловік.

Він був проти. "У мене не буде дружини на вихідних, як я буду жити",

– пригадала ведуча слова Алмаза.

Як пригадує зірка, мільйонера вмовляли її мама, сестра, друзі, близькі. За місяць сперечань Іванна Онуфрійчук потай від обранця підписала контракт. "Так, кохана, ти крута. Вітаю", – лаконічно відреагував Алмаз.

"У нього параноя, що проєкти за проєктами затягнуть, і ми втратимо час. Я вважаю, що мультифункціональна жінка, і здатна робити все одночасно", – пояснила знаменитість.