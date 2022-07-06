"Запалює ватру у моєму серці": Alina Pash розповіла про улюблене свято Купала – містичні фото

Українська співачка Alina Pash є прихильницею різних традицій, тому не може оминути прийдешнього свята Івана Купала. Або як ще його називають у християнській спільноті – Різдвом Івана Хрестителя.

Співачка Alina Pash – із Закарпаття, тому чудово знається на різних святах і вшануваннях традицій. Хоч вона каже, що Івана Купала – це об'єднуюче язичницьке та християнське свято, проте у цей день вона як ніколи відчуває повернення до своїх предків. Зокрема, про них вона й написала пісню перед Нацвідбором Євробачення-2022 "Тіні забутих предків".

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"Обожнюю свято Івана Купала! Маю навіть пісню, присвячену цьому святу (так і називається)! Івана Купала – це надзвичайна містична атмосфера та повернення до традицій наших предків. Вінки, ранкове купання, стрибки через вогнище в парі – є в цьому щось древнє та вічне, що запалює ватру в моєму серці. Ця ватра (вогнище) символізує як сонце, так і єдиного Бога, об'єднуючи язичне та християнське. Але, загалом, велика частина людей відзначає це свято з метою вшанування традицій предків, не пов’язуючи його з релігійними сенсами", – розповіла Alina Pash.

Артистка додала, що для неї Івана Купала цьогоріч пройде у дорозі між виступами. Інші українці його теж зустрінуть не вдома, а в іншій країні чи на лінії фронту. Проте вона бажає, аби той, у кого вірять українці, оберігали їх та завжди були з ними.

Зокрема Pash опублікувала кілька приголомшливих кадрів з дівчатами у стилі свята Івана Купала – у сукнях-вишиванках та вінках, стоячи біля водойми на тлі сонця, що заходить за обрій.

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Свято Івана Купала 2022: