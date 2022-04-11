Ivan Navi з бандуристкою KRUTЬ відродили стрілецьку пісню "Журавлі": Усім, хто відлетіли

Український виконавець Ivan Navi випустив новий трек спільно з Мариною Круть, який був написаний ще у 1910 році Богданом Лепким.

У пресслужбі артиста повідомили, що цю пісню Іван часто чув від прадідуся у дитинстві. Він був Січовим Стрільцем. Ця пісня у нього завжди асоціювалась з українцями, які змушені були покидати рідний край.

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Це була така тягуча тужлива пісня, яка передавала всю тугу його душі за побратимами, які загинули на війні, за друзями, які змушені були виїхати за океан, рятуючись від катувань та звірств. Після 24 лютого ця пісня раною зазвучала і всередині мене. Я вдячний Марині Круть та вокальному квартету LeVoice за спільну творчість і нове прочитання цієї пісні,

– каже Ivan Navi.

Ivan NAVI x KRUTЬ – Журавлі: слухати пісню онлайн

Варто додати, що за понад 40 днів російської агресії понад 11 мільйонів людей покинули свої будинки, 4 з них – виїхали за кордон. Але є надія, що українці, як ті журавлі, – після недовгої еміграції повернуться у свої рідні регіони і житимуть щасливе життя.

Текст стрілецької пісні "Журавлі":

Чуєш, брате мій,

Товаришу мій,

Відлітають сірим шнурком

Журавлі у вирій.

Приспів

Кличуть: кру-кру-кру,

В чужині умру,

Заки море перелечу,

Крилонька зітру,

Крилонька зітру.

Мерехтить в очах

Безконечний шлях,

Гине, гине в темній мряці

Слід по журавлях.

Приспів (2)

Кличуть: кру-кру-кру,

В чужині умру,

Заки море перелечу,

Крилонька зітру,

Крилонька зітру.