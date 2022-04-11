Ivan Navi с бандуристкой KRUTЬ возродили стрелецкую песню "Журавли": Всем, кто улетели

Украинский исполнитель Ivan Navi выпустил новый трек совместно с Мариной Круть, написанной еще в 1910 году Богданом Лепким.

В пресс-службе артиста сообщили, что эту песню Иван часто слышал от прадеда в детстве. Он был Сечевым Стрельцем. Эта песня у него всегда ассоциировалась с украинцами, вынужденными покидать родной край.

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Это была такая тягучая тоскливая песня, которая передавала всю тоску его душе по погибшим на войне собратьям, за друзьями, которые вынуждены были уехать за океан, спасаясь от пыток и зверств. После 24 февраля эта песня по ране зазвучала и внутри меня. Я благодарен Марине Круть и вокальному квартету LeVoice за совместное творчество и новое прочтение этой песни,

– говорит Ivan Navi.

Ivan NAVI x KRUTЬ – Журавли: слушать песню онлайн

Стоит добавить, что за более чем 40 дней российской агрессии более 11 миллионов человек покинули свои дома, 4 из них – выехали за границу. Но есть надежда, что украинцы, как журавли, – после недолгой эмиграции вернутся в свои родные регионы и будут жить счастливую жизнь.

Текст стрелецкой песни "Журавли":

Чуєш, брате мій,

Товаришу мій,

Відлітають сірим шнурком

Журавлі у вирій.

Припев

Кличуть: кру-кру-кру,

В чужині умру,

Заки море перелечу,

Крилонька зітру,

Крилонька зітру.

Мерехтить в очах

Безконечний шлях,

Гине, гине в темній мряці

Слід по журавлях.

Припев (2)

Кличуть: кру-кру-кру,

В чужині умру,

Заки море перелечу,

Крилонька зітру,

Крилонька зітру.