Іван Кузьмінський загинув у боях за Луганщину: він був режисером телеканалу "Малятко TV"

У бою з росіянами загинув музикознавець і режисер телеканалу "Малятко TV" Іван Кузьмінський. Йому було 39 років. Останній свій бій він дав на Луганщині, біля села Діброва.

Іван Кузьмінський загинув 17 травня 2023 року. Про це повідомила пресслужба Бердичівської міської ради, звідки він родом.

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Іван Кузьмінський загинув у боях за Луганщину

17 травня на Луганщині поблизу населеного пункту Діброва в бою з російськими окупантами обірвалося життя 39-річного музиканта, режисера дитячого телеканалу "Малятко TV" Івана Кузьмінського,

– йдеться в повідомленні.

На війну Іван Кузьмінський пішов добровольцем. Він служив у піхоті й буквально 12 травня виходив на зв'язок у фейсбуці.

"Не стало справжнього патріота, перспективного науковця, вірного друга, доброї та світлої людини. Український народ ніколи не забуде подвиг Івана Кузьмінського, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності. Вічна пам'ять та шана Герою! Честь", – додали в Бердичівській міській раді.

Іван Кузьмінський загинув у боях за Луганщину / Фото з фейсбуку режисера

Що відомо про Івана Кузьмінського