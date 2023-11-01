Іван Дорн розважатиме росіян під час новорічного корпоративу на Балі

Український музикант Іван Дорн, який начебто зайняв проукраїнську позицію, тепер планує виступити перед росіянами. Співак візьме участь у новорічному концерті на Балі.

Цю подію помітив блогер Богдан Беспалов. Він зазначив, що на новорічній вечірці будуть не лише українці, а й росіяни.

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Дорн виступить перед росіянами

31 грудня на Балі відбудеться новорічна вечірка. Хедлайнером заходу стане український співак Іван Дорн. Серед гостей будуть і українці, адже допис опублікували на сторінці Bali Ukraine.

Однак є один нюанс. За словами Беспалова, на корпоративі будуть присутні і росіяни. Вони вже рекламують виступ Дорна в соцмережах.



Дорн виступить на вечірці, де будуть росіяни / Скриншот Беспалова

Серед української спільноти на Балі теж уточнили, що захід відкритий для широкої аудиторії і не є ексклюзивним для українців. Це дозволяє припустити, що росіяни його теж відвідають.

Зараз під час повномасштабного вторгнення, коли по нас випускають ракети і щодня гинуть люди, Ваня Дорн поїде виступати для росіян,

– прокоментував Беспалов.

Відбудеться новорічна вечірка в розкішному комплексі Klapa Resort. Вартість квитків наразі становить 3500 гривень.

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