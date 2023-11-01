Іван Дорн розважатиме росіян під час новорічного корпоративу на Балі
Джерело:Богдан Беспалов
Український музикант Іван Дорн, який начебто зайняв проукраїнську позицію, тепер планує виступити перед росіянами. Співак візьме участь у новорічному концерті на Балі.
Цю подію помітив блогер Богдан Беспалов. Він зазначив, що на новорічній вечірці будуть не лише українці, а й росіяни.
Цікаво Від народних до "Скрябіна" та "Океану Ельзи": які українські пісні вкрали росіяни
Дорн виступить перед росіянами
31 грудня на Балі відбудеться новорічна вечірка. Хедлайнером заходу стане український співак Іван Дорн. Серед гостей будуть і українці, адже допис опублікували на сторінці Bali Ukraine.
Однак є один нюанс. За словами Беспалова, на корпоративі будуть присутні і росіяни. Вони вже рекламують виступ Дорна в соцмережах.
Дорн виступить на вечірці, де будуть росіяни / Скриншот Беспалова
Серед української спільноти на Балі теж уточнили, що захід відкритий для широкої аудиторії і не є ексклюзивним для українців. Це дозволяє припустити, що росіяни його теж відвідають.
Зараз під час повномасштабного вторгнення, коли по нас випускають ракети і щодня гинуть люди, Ваня Дорн поїде виступати для росіян,
– прокоментував Беспалов.
Відбудеться новорічна вечірка в розкішному комплексі Klapa Resort. Вартість квитків наразі становить 3500 гривень.
Яка позиція Івана Дорна щодо війни
- Після початку повномасштабної війни, у лютому 2022 року Іван Дорн висловився проти війни. Через це він потрапив до списку заборонених у Росії артистів.
- Пізніше музикант заявив, що перестав працювати з російськими брендами, а музичний лейбл Masterskaya Івана Дорна прикрив діяльність на території Росії та Білорусі.
- Артист вибачався перед громадянами України за інтерв’ю 2017 року Юрію Дудю, в якому назвав війну "сваркою між братами".
- Вже влітку 2022 року Іван Дорн виступав із благодійними концертами в Європі. Тоді він півмільйона гривень відправив до благодійного фонду Маші Єфросиніної.
- Раніше про артиста висловлювався репер Yarmak. На його думку, Іван Дорн та Потап мають робити вчинки високого рівня. Yarmak був би радий побачити їх на фронті.