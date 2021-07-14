У футболці з українським мотивом: Іван Дорн прилетів у Канни з російською делегацією
Джерело:інстаграм Івана Дорна
Співак та гастролер Іван Дорн, який часто живе та працює в Росії, прилетів на Каннський кінофестиваль у складі російської делегації. На червоній доріжці він з'явився як актор фільму "Петрові у грипі" російського режисера Кирила Серебреннікова.
Для свого дебютного виходу у Каннах Дорн обрав досить суперечливий образ: незважаючи на його присутність у російській делегації, він одягнув бежеві штани та білу футболку з українським мотивом, а саме написом латинськими літерами Galya Carries Water, що в перекладі на українську означає "Несе Галя воду". Футболка належить українському бренду Ukrainian folks, які раніше випускали тематичні футболки з рядками народних пісень у колаборації з іншим брендом жіночого одягу JUL.
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Разом з ним у складі делегації з країни-агресора були російські акторки Юлія Пересільд, Чулпан Хаматова, актори Юрій Колокольніков і Юрій Борисов, та продюсер Ілля Стюарт. Самого режисера Кирила Серебреннікова на презентації власної стрічки не було, оскільки він не може залишати територію Росії. У 2017 році його затримали у Москві за шахрайство, а у 2020 році його визнали винним у розкраданні бюджетних коштів.
Кирило Серебренніков, дякую тобі за мене в "Петрових", за нас – на Каннському кінофесті. До речі, фільм розірвав – це успіх. А мої колеги – справжні майстри,
– написав у своєму інстаграмі Дорн.
Разом зі скандальним Іваном Дорном у Францію прилетіла його дружина Анастасія Новікова. На червоній доріжці її не було, але вона спостерігає за фестивалем із-за "лаштунків" події.
Іван Дорн та Україна: позиція зірки
- За 8 років російсько-української війни чоловік досі не визначився, яку країну він представляє за кордоном. Артист часто бере участь в Росії у світському житті, випускає там власні хіти та кліпи, бере участь у російських шоу та преміях. Переважно він стверджує, що виступає за "єдність народів" та абстрагується від політичного підтексту.
- У 2017 році, коли його концерт зірвали активісти в Одесі, він заявляв, що продовжить виступати в Україні, бо тут є люди, які люблять його творчість.
- Також у мережі був скандал, коли стало відомо, що Дорн начебто виділяв гроші волонтерам для закупівлі медикаментів українським військовим на Сході України. За словами Сергія Притули, таке дійсно могло бути, але він наголошував, що кошти, які передав Дорн, були зароблені у Росії. Згодом Дорн зізнався, що ніколи не допомагав бійцям АТО – це була лише "незручна ситуація". Війну на Донбасі співак назвав "сваркою двох братів", а процес примирення між українцями і росіянами, на думку Дорн, уже почався.