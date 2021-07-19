Хай ніхто не пробиває Кремль твій, – Іван Дорн дав "братський" концерт у Росії
Джерело:NewsNN
Днями скандальний співак з України Іван Дорн виступив у Росії. Він дав концерт на фестивалі в Нижньому Новгороді. Зі сцени артист назвав місто братом і возвеличив Кремль.
Російський гастролер Іван Дорн знову осоромився через виступ в Росії. У суботу, 17 липня, він став хедлайнером музичного фестивалю "Столица закатов", який відбувся в Нижньому Новгороді. Зі сцени співак продекламував вірш, котрий написав до 800-річчя міста.
До теми "Гроші – мій Бог" і "Без мізків": Кондратюк створив "плейлист" для Лорак, яка їде в Україну
32-річний Іван Дорн назвав Нижній Новгород братнім містом, яке завжди готове до бою. Того вечора його суперником була "банда киевских ребят", що захопила й прогнула під себе сцену.
"Реки за спиной сливают русло: два – в один поток.
Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.
Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.
Пусть никто не пробивает честь твою и Кремль твой.
Нижний Новгород холмистый с характерною чертой,
Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.
Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат", – продекламував співак з України.
Після цього російська публіка вибухнула оваціями. Далі Дорн став вихваляти не тільки Кремль, а й Нижній Новгород, називаючи його "столицею людей прекрасних".
Іван Дорн і Росія
- Після початку війни на Сході співак гастролював Росією та отримував головні музичні нагороди. 2017 року він став "Кращим артистом Росії" за версією MTV.
- Співак давав неоднозначні коментарі російському блогеру Юрію Дудю, називаючи збройну агресію Росії проти України "сваркою двох братів", а музику – тим, що може їх об'єднати.
- Іван Дорн запевняв, що ніколи не допомагав українським військовим, хоч один з волонтерів купив за його гроші оптичний приціл.