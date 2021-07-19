Хай ніхто не пробиває Кремль твій, – Іван Дорн дав "братський" концерт у Росії

32-річний Іван Дорн назвав Нижній Новгород братнім містом, яке завжди готове до бою. Того вечора його суперником була "банда киевских ребят", що захопила й прогнула під себе сцену.

"Реки за спиной сливают русло: два – в один поток.

Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.

Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.

Пусть никто не пробивает честь твою и Кремль твой.

Нижний Новгород холмистый с характерною чертой,

Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.

Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат", – продекламував співак з України.

Після цього російська публіка вибухнула оваціями. Далі Дорн став вихваляти не тільки Кремль, а й Нижній Новгород, називаючи його "столицею людей прекрасних".

Іван Дорн і Росія