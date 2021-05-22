Фаворити Євробачення-2021 з Італії запалили публіку у фіналі конкурсу: відео

Італійський гурт Måneskin став лідером букмекерських позицій Євробачення-2021. На сцені конкурсу рок-гурт з Риму виконав пісню Zitti e buoni і очікувано вразив глядацький зал.

Молодих виконавців з гурту Måneskin вже встигли оцінити чимало європейців на Євробаченні-2021. У склад гурту входять Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі та барабанщик Ітан Торчіо. У своїй пісні для конкурсу, яка перекладається як "Тихіше води, нижче трави", вони співають про недовіру, розчарування та становлення себе у підозрілому суспільстві.

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Варто додати, що італійці ще не виступали цьогоріч на Євробаченні, оскільки Італія є країною-засновником конкурсу і автоматично потрапляє у фінал. Виступ зірок глядачі вперше наживо побачили сьогодні, 22 травня. До цього можна було побачити їхній виступ лише на генеральній репетиції у ютубі. Зірки виступили під номером 24.

Виступ італійців з Måneskin був досить брутальним: відверті костюми зі шкіри, гучна музика та постановка у стилі найкращих рок-традицій. Зал фанатів від італійського року та подякував музикантам шаленими оплесками.

Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Італія Måneskin – Zitti e buoni