Одна із найвідоміших пар Голлівуду – Каньє Вест та Кім Кардашян – готується до офіційного розлучення. Світська левиця подала документи на розлучення майже після семи років щасливого шлюбу. Яким був любовний шлях пари – читайте у матеріалі Showbiz 24.

Любовний союз Кім Кардашян і Каньє Веста вважали одним із найщасливіших і найвдаліших у Голлівуді, а за розвитком стосунків цієї пари споглядали мільйони глядачів реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Проблеми у подружжя почались через біполярний розлад Каньє Веста та загострені стосунки на цьому тлі з Кім під час виборчої кампанії репера у 2020 році.

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Чутки про розлучення знаменитостей ширилися з літа минулого року, адже через негаразди в сім'ї, пара вже давно живе окремо. Днями Кім Кардашян наважилася подати документи на розлучення та остаточно розірвати союз з репером. Редакція Showbiz 24 пропонує вам згадати, яким був шлях кохання Кім Кардашян та Каньє Веста.

Історія кохання Кім Кардашян та Каньє Веста

Кім та Каньє познайомились у 2004 році. Як пізніше зізналась Кім, між ними одразу проскочила іскра, проте на той час дівчина вже була заміжньою за продюсером Деймоном Томасом.

Ще декілька разів знаменитості перетинались на світських вечірках, але це ні до чого так і не привело. У 2011 році Кім вдруге виходить заміж за нападника баскетбольної команди "Нью-Джерсі Нетс" – Кріса Хамфріса. Пишну весільну церемонію в Каліфорнії транслювали по телебаченню. Проте, цей шлюб тривав лише 72 дні і Кардашян подала на розлучення.



Кім Кардашян і Каньє Вест / Harper's Bazaar

Через 8 років після першої зустрічі, саме Кім проявила ініціативу для початку спілкування із Каньє – вона сама зателефонувала реперу. Після цього дзвінка Каньє запросив її на показ до Парижа, де й почались їхні стосунки.

У грудні 2012 пара оголосила, що чекає дитину. Їхня перша донька Норт Вест з'явилась на світ 15 грудня 2013 року, а вже через 4 місяці після народження донечки Каньє зробив Кім пропозицію руки і серця. Це дійство було видовищним, адже репер запланував сюрприз на день народження коханої і привів її на стадіон, де й запропонував вийти за нього заміж.



Кім Кардашян і Каньє Вест: історія кохання / Instagram Кім Кардашян

24 травня 2014 року пара влаштувала грандіозне весілля у Флоренції, у замку Форд де Бельведере, й запросила близько 600 гостей. Для Кім цей шлюб був вже третім, а для Каньє – першим.



Кім Кардашян й Каньє Вест з донькою Норт / Instagram Кім Кардашян

У пари з'явилося четверо дітей: дочка Норт Вест (15.06.2013), син Сейнт Вест (05.12.2015), дочка Чикаго Вест (15.01.2018) і малюк Псалм Вест (10.05.2019).

Кім сама виносила найстаршу доньку Норт та сина Сейнта, а менші діти – Чикаго та Псалм з'явились на світ завдяки сурогатній матері.



Сім'я Кардашян-Вест / Instagram Кім Кардашян

Давніше Кім розповідала у своєму інстаграм-профілі, що її чоловік страждає на біполярний розлад. Знаменитість наголосила, що до останнього не хотіла робити публічних заяв, адже поважає право Каньє на лікарську таємницю й бажає захистити своїх дітей. Однак, складнощі у стосунках й бажання пролити світло на цю ситуацію змусили її це зробити.