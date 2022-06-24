З історичним рішенням Україну привітали не лише президент Зеленський та інші політики, а й зірковий бомонд. Хтось з них захищає нашу землю в лавах ЗСУ, хтось працює на культурному фронті, але кандидатству в ЄС радіють усі без винятку.

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Реакція шоу-бізу на кандидатство України в Євросоюз

Святослав Вакарчук

Для мене Європа – це завжди було про дві ключові цінності: гідність та свободу. Останні 8 років і чотири місяці Україна б'ється саме за це! І не лише для себе, а й для всієї європейської цивілізації. Тож сьогоднішнє рішення більш ніж на часі,

– прокоментував лідер "Океану Ельзи" в інстаграмі.

Тарас Тополя

"Історичний момент. Бо сьогодні ми захищаємо не лише свою країну, а й демократичні цінності та спільне майбутнє свободи", – написав лідер "Антитіл" в інстаграм-профілі.

Коля Сєрга

Натомість Коля Сєрга, який захищає Україну в лавах ЗСУ, відповів прем'єр-міністру Албанії, який нагадав українцям, що його країна у статусі кандидата вже 9 років, і закликав особливо не радіти.

"Для Албанії та Македонії ЄС – це поїзд, до якого вони приєдналися приставними вагонами. І, приєднавшись, вони очікують, що ця подія допоможе їм рухатися швидше, далі, досягти великих благ. Однак вони завжди будуть у хвості, куди вони приєдналися. А Україна, приєднавшись до цього поїзда, є штовхачем, і вона цей потяг штовхатиме ще швидше й потужніше. І разом з цим приєднанням і в Україні заживеться краще, і всім іншим членам ЄС житиметься краще. Тому Слава Україні! Вітаю нас з цією перемогою", – висловився Коля Сєрга в інстаграм-сторіс.

Скриншот з інстаграм-сторіс Колі Сєрги

Юрій Горбунов

Це чудова новина! Найважливіше для України рішення за всі роки незалежності,

– не стримував емоцій телеведучий.

"Так, попереду багато роботи! Але Україна тепер на законних підставах стала ще ближче до Європи й ніколи не повернеться до совкового минулого! Слава Україні! Слава тобі, великий народе", – додав він.

Катя Осадча

"Великий день. Дякую кожному, хто боровся за наше право бути частиною Європейської родини", – подякувала телезірка під фото з голова Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Скриншот з інстаграму Каті Осадчої

Олег Скрипка з "Воплі Відоплясова"

"Сьогодні великий та історичний день для України. Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидатки в члени Європейського Союзу. Слава Україні", – привітав музикант в інстаграмі.

Григорій Решетник

Незмінний ведучий проєктів "Холостяк" і "Холостячка" склав реп з нагоди надання Україні статусу кандидата у Євросоюз. "Єс, єс, єс, ми будемо в ЄС. Єс, єс, єс, ми вже майже в ЄС. Єс, єс, єс, Україна – це ЄС", – зачитав він на камеру.

"Тепер ще й співак. Готуюсь до наступного Євробачення", – пожартував Решетник у підписі.

Олександр Пономарьов

Народний артист опублікував у себе в профілі твіт президентки Єврокомісії, яка привітала Україну зі статусом кандидата у члени ЄС, і написав: "Україна отримала статус кандидати в члени ЄС. Урсула фон дер Ляєн привітала нас у своїй Європейській родині".

Юлія Саніна з The Hardkiss

"Поки ми грали на сцені, Україна стала кандидатом у члени Євросоюзу. Я усіх нас вітаю з таким важливим прийняттям важливого рішення. Роботи буде дуже багато. Завдання перше – перемогти, і ми всі зараз щось для цього робимо", – відреагувала лідерка The Hardkiss в інстаграм-сторіс після благодійного концерту у Вроцлаві.

Скриншот з інстаграм-сторіс Юлії Саніної

Лілія Ребрик

Історичний момент! Це чудова новина! Ще одна перемога на шляху до нашої великої перемоги. Попереду багато роботи. Слава Україні! Героям нашим слава,

– пораділа акторка в мережі.