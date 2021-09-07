Іспанська королева Летиція відвідала церемонію у бюджетній сукні: фото нового виходу

У понеділок, 6 вересня, Летиція повернулась до королівських обов'язків після літніх канікул. На церемонії нагородження премією Retina ECO Awards вона з'явилась у бюджетній сукні за 4 тисячі гривень.

Першим офіційним заходом, який королева Летиція відвідала після відпустки на Майорці, стала премія Retina ECO Awards 2021. Її вручають організаціям, які борються зі зміною клімату та прихильні до інновацій. Подія відбулась у Фонді Франсіско Гінера де лос Ріоса, що в Мадриді.

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Образ королеви Летиції на церемонії

На диво, для довгоочікуваної появи на публіці іспанська королева обрала скромне вбрання. Вона з'явилась у легкій чорній сукні довжини міді. Ефектною деталлю її образу стали спущені плечі, які відкрили зону декольте.

На Летиції сукня від екологічного бренду Maria Malo, який базується на Балі. Її вартість одягу від бюджетної марки лише 129 євро – трохи більше ніж 4 тисячі гривень.

Під недороге вбрання королева Іспанії одягла замшеві туфлі-човники від улюбленого люксового бренду Carolina Herrera та підібрала чорний клатч зі зміїним принтом. Фінальними елементами аутфіту Летиції стали золоті сережки та вечірній макіяж з акцентом на очі.

Королева Летиція у бюджетній сукні / Фото Getty Images

Нагадаємо, останні публічні виходи Летиція здійснювала на Майорці, де відпочивала з сім'єю: