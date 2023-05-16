Ірина Сопонару виходить заміж за бойфренда-іноземця: фото з каблучкою

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару повідомила, що виходить заміж. Артистка декілька місяців чекала на пропозицію і нарешті отримала її. Сопонару показала фото, як Ріс робив їй пропозицію.

36-річна Ірина Сопонару в інтерв’ю зізнавалася, що натякала своєму коханому-британцю, що хоче вийти заміж. Проте її обранець казав, що все має відбуватися поступово і природньо.

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Ірина Сопонару виходить заміж

Виявляється, що її коханий Різ готувався зробити пропозицію. Адже не пройшло і кількох місяців після інтерв’ю, як пара заручилася.

16 травня Ірина Сопонару оприлюднила в Instagram нову фотографію, на якій постала зі своїм майбутнім чоловіком. Вона показала каблучку з чималим дорогоцінним камінням на безіменному пальці, а рукою тримала коханого за плече.



Ірина Сопонару виходить заміж / Фото з її інстаграму

У дописі до публікації вона підтвердила здогадки. "Ми більше не зустрічаємося. Ми тепер заручені", – написала вона.

Знаменитість також поділилася, як Ріс їй освідчився. Чоловік підготував листа, а також листівку, де була зображена каблучка та напис англійською: "Ти вийдеш за мене заміж?".



Ірина Сопонару показала пропозицію / Фото з її інстаграму

Додамо, що Ірину вже встигло привітати чимало зірок шоубізнесу. Зокрема, ведуча Леся Нікітюк та модель Алла Костромічова написали – "вітаю!". А танцівниця Ілона Гвоздьова зазначила, що це просто неймовірна новина.

Крім того, Сопонару показала реакцію її зіркового колективу "Жіночого кварталу" на її заручини.

Що відомо про стосунки Ірини Сопонару