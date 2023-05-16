Ірина Сопонару виходить заміж за бойфренда-іноземця: фото з каблучкою
Джерело:Ірина Сопонару
Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару повідомила, що виходить заміж. Артистка декілька місяців чекала на пропозицію і нарешті отримала її. Сопонару показала фото, як Ріс робив їй пропозицію.
36-річна Ірина Сопонару в інтерв’ю зізнавалася, що натякала своєму коханому-британцю, що хоче вийти заміж. Проте її обранець казав, що все має відбуватися поступово і природньо.
Цікаво Володимир Остапчук відверто розповів, чим йому подобається 22-річна кохана
Ірина Сопонару виходить заміж
Виявляється, що її коханий Різ готувався зробити пропозицію. Адже не пройшло і кількох місяців після інтерв’ю, як пара заручилася.
16 травня Ірина Сопонару оприлюднила в Instagram нову фотографію, на якій постала зі своїм майбутнім чоловіком. Вона показала каблучку з чималим дорогоцінним камінням на безіменному пальці, а рукою тримала коханого за плече.
Ірина Сопонару виходить заміж / Фото з її інстаграму
У дописі до публікації вона підтвердила здогадки. "Ми більше не зустрічаємося. Ми тепер заручені", – написала вона.
Знаменитість також поділилася, як Ріс їй освідчився. Чоловік підготував листа, а також листівку, де була зображена каблучка та напис англійською: "Ти вийдеш за мене заміж?".
Ірина Сопонару показала пропозицію / Фото з її інстаграму
Додамо, що Ірину вже встигло привітати чимало зірок шоубізнесу. Зокрема, ведуча Леся Нікітюк та модель Алла Костромічова написали – "вітаю!". А танцівниця Ілона Гвоздьова зазначила, що це просто неймовірна новина.
Крім того, Сопонару показала реакцію її зіркового колективу "Жіночого кварталу" на її заручини.
Що відомо про стосунки Ірини Сопонару
- З коханим Різом дівчина приблизно 2 роки. Вперше акторка заговорила про нього після початку повномасштабної війни в Україні. Адже парі довелося разом виїжджати за кордон.
- До цього молоді люди активно їздили одне до одного. А після 24 лютого Ірина здебільшого знаходилася у Великій Британії.
- Цікаво, що кохані навіть знайомі з батьками один одного. За її словами, коли вона знайомила хлопця, то все пройшло чудово, але Ірині довелось "працювати" перекладачкою.