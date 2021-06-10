Ірину Шейк і Каньє Веста бачили разом у Франції: пара спровокувала чутки про роман

Після гучного розлучення Кім Кардашян з Каньє Вестом репер став готовий до нових відносин. Чоловік провів невелику відпустку у Франції разом з російською моделлю Іриною Шейк. Вони разом повернулися до США літаком.

Близько двох тижнів тому західна преса почала поширювати інформацію про ймовірний роман американського репера Каньє Веста та відомої російської моделі Ірини Шейк. Схоже, що чутки підтвердилися. Зіркова пара й справді виявляє інтерес один до одного.

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Роман Каньє Веста та Ірини Шейк

Днями репера та модель помітили папараці. 8 червня Каньє Вест відсвяткував день народження, але з нагоди 44-річчя відправився на південь Франції у неділю, 6 червня, разом з Іриною Шейк. Зірка орендував цілий готель у Провансі, щоб ніхто не заважав їхній 4-денній відпустці.

Журналісти побачили пару, яка прогулювалась територією готелю, що й спричинило чутки про роман. До США Каньє та Ірина повернулися також разом – приватним літаком.

Різні джерела з оточення знаменитостей повідомляють деталі ймовірних романтичних стосунків репера та моделі. Вважається, що ініціатором став Вест.

Він став добиватися її кілька тижнів тому. Він дуже наполегливий хлопець. Вони проводили час разом в Нью-Йорку, перш ніж полетіти до Франції, щоб відсвяткувати його день народження,

– пише видання.

Ірина Шейк відповідає виконавцю взаємністю: "Вона закохана. Він запросив її до Франції, і вона погодилася. Офіційно пара не зустрічається, але обидва виявляють один до одного інтерес".

Варто зазначити, що джерело видання Us Weekly впевнено стверджує про романтичні стосунки між зірками, історія яких почалась ще кілька місяців тому. Та поки що самі Каньє Вест та Ірина Шейк не коментують новин.

Якими були стосунки Каньє та Ірини перед поїздкою

Раніше репера та відому модель поєднували тільки робочі відносини. Зокрема, Ірина Шейк 10 років тому брала участь у зйомках кліпу Веста на пісню Power.

Також супермодель дефілювала на показі його власного бренду одягу Yeezy.

Важливо, що Ірина Шейк не спілкується з колишньою дружиною репера Кім Кардашян, тому не відчуває дискомфорту. Нагадаємо, про розлучення зіркового подружжя стало відомо 19 лютого.

Каньє Вест – Power: дивіться відео онлайн