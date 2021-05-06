Цвіт сакури у Львові: Ірина Федишин влаштувала яскраву сімейну фотосесію у красивій локації

Популярна українська співачка Ірина Федишин у сонячний весняний день організувала сімейну фотосесію. Локацією зйомки стало одне з місць, де у Львові цвітуть сакури. Артистка постала перед камерою разом із чоловіком і двома синами.

Ірина Федишин майже весь вільний час проводить разом із синами й коханим. Вона обожнює свою сім'ю, завжди приділяє їй максимум уваги. Часто виконавиця тішить прихильників неймовірно красивими сімейними кадрами.

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Сімейна фотосесія Ірини Федишин

Поки цвітуть сакури артистка не втратила нагоди та влаштувала сімейну зйомку. Вона знайшла неймовірно красиву локацію в рідному Львові, де сфотографувалася з чоловіком Віталієм і синами – Олежиком і Юрчиком.

Усі постали перед камерою у яскравому вбранні. Найбільше увагу привертає образ Ірини. Співачка зображена на фото у білих обтислих штанах і спортивному светрі трендового зеленого кольору. Поєднала look з білими кросівками. Волосся красуня-білявка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з яскравою помадою на губах.

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У дописі Федишин привітала синочка Юрія, який у четвер, 6 травня, святкує іменини. Також адресувала привітання всім іменинникам.

Наші діти – наші квіти! Вітаю свого синочка Юрчика з іменинами! Нехай твій Ангел завжди тебе оберігає. Ти наша радість і гордість! Дуже любимо тебе. Святий Юрій – це переможець, еталон лицаря, який переміг списом змія. На його честь названо тисячі храмів та дано понад сотні тисяч імен. Усіх іменинників зі святом!

– написала виконавиця.

А днем раніше, 5 травня, іменини святкував чоловік Ірини – Віталій. Його Федишин також привітала публічно й оприлюднила декілька романтичних кадрів: "З днем Ангела, мій Віталіку! Люблю тебе. Бажаю міцного здоров'я, натхнення, любові та здійснення усіх мрій. Зі святом усіх, хто має це красиве ім'я!".

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