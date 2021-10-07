Ірина Федишин на шопінгу з синами: фото повсякденного образу співачки
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Українська співачка Ірина Федишин разом із синами відправилася за покупками. Вона опублікувала фото з торгового центру в особистому блозі. Показала шанувальникам look of the day.
Ірина Федишин у перерві між гастролями проводить час з дітьми. В інстаграмі вона опублікувала новий знімок, на якому зображена з синами.
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Повсякденний образ Ірини Федишин
Для поїздки в торговий центр виконавиця обрала комфортне вбрання. Вона постала перед камерою у сірому спортивному костюмі, що складається з худі з капюшоном і штанів. Такий одяг артистка вирішила поєднати з білими кросівками. На плечі була маленька біла сумочка з червоним ремінцем.
Волосся Ірина вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і ніжно-рожевою помадою на губах.
"Сьогодні в нас був цікавий шопінг", – написала Ірина під фото.
Ірина Федишин з синами / Фото з інстаграму співачки
Прихильники Федишин завжди активно коментують її публікації. Не було винятку й цього разу.
- "Найкращі!"
- "Синочки просто красені!"
- "Які ви всі чудові! Старший так підріс!"
- "Крута!"