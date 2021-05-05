Ірина Федишин прогулялась Львовом у сміливому образі: яскраві фото

Відома українська співачка Ірина Федишин влаштувала прогулянку рідним містом під час Великодніх свят. Зірка поділилась стильними знімками з шанувальниками.

Популярна українська артистка Ірина Федишин оприлюднила серію чарівних кадрів на особистій сторінці. Вона продемонструвала стильний образ, який одразу ж підкорив мережу.

Дивіться також Світлана Тарабарова вразила стильним образом у лимонному костюмі: фото

Образ Ірини Федишин

Нові фото знаменитість зробила під час весняної прогулянки рідним містом. Вона позувала перед об'єктивом на тлі Львівського національного академічного театру опери та балету.

Ірина Федишин постала в біло-м'ятному костюмі, що підкреслював фігуру. Зверху співачка накинула довгий кардиган із синіми смужками.

Вбрання зірка поєднала із білосніжними черевиками на масивній підошві. Вона доповнила образ масивним смарагдовим браслетом.

Довге біляве волосся Ірина Федишин вклала пишними локонами, а на обличчі зробила макіяж. Артистка підкреслила очі темними тінями й нафарбувала губи рожевою помадою.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Прихильники із захопленням реагують на нові світлини Ірини Федишин: