Ірина Федишин продемонструвала спокусливий образ у фіолетовій мініспідниці: фото

Відома українська співачка Ірина Федишин була учасницею гіпершоу "Маска", де виступала у костюмі Пави. В суботу, 13 лютого, вона розсекретила свою особистість. В ефірі ранкової програми знаменитість розповіла про виступи у "Масці", а також продемонструвала спокусливий образ в мініспідниці та з відвертим декольте.

Ірина Федишин зняла маску в 4 випуску проєкту. Вона засмутилася через те, що так швидко довелося покинути шоу, проте артистка рада, що у її творчому житті був такий досвід. Зірка поділилася враженнями від участі в "Масці" та продемонструвала стильний look в ефірі.

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Спокусливий образ Ірини Федишин

Ірина Федишин завітала в студію ранкової програми у спокусливому вбранні. Вона постала перед камерами у шкіряній мініспідниці фіолетового кольору та чорній кофті з довгими рукавами і відвертим декольте. Виконавиця похизувалася оголеними грудьми, оскільки під кофту не одягнула бюстгальтер. Такий образ Ірина поєднала з чорними босоніжками на високих підборах, які були прикрашені декоративними пір'їнами.

Біляве волосся народна улюблениця вклала у локони, які гарно спадали на плечі. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з персиковими тінями на повіках та блиском на губах.

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У коментарях прихильники Федишин зазначають, що вона чудово впоралася з роллю Пави і виглядала неперевершено.