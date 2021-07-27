Ірина Федишин приголомшила образом нареченої: фото в білій сукні

27 липня 2021 , 14:39
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Джерело:

інстаграм Ірини Федишин

Відома співачка Ірина Федишин позувала у фотосесії. Для нової зйомки вона обрала образ нареченої, яким зачарувала публіку. Зірка постала перед камерою у розкішній білій сукні.

Ірина Федишин влітку продовжує активно гастролювати. Оскільки тривалий час концерти були заборонені через карантин, то зараз співачка не втрачає можливостей побачитися з прихильниками.

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Ірина Федишин в образі нареченої

Новий великий концерт зірка анонсувала незвичною фотосесією. Вона постала перед об'єктивом у розкішній білій сукні, яку зазвичай одягають наречені. Вбрання мало довгий шлейф і делікатне декольте, гарно оголило спину та плечі Ірини. 

Волосся Федишин вклала у розкішні локони, на які ззаду зав'язала великий білий бант. Ніжний образ вона довершила шпильками та довгими блискучими сережками. На обличчі зробила макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червоною помадою. 

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Прихильники Федишин дуже активні й коментують кожну публікацію. Ця також не стала винятком. У коментарях підписники співачки засипають її компліментами. 

  • "Дуже гарний образ!"
  • "Яка ви красуня!"
  • "Супер!"
  • "Найкрасивіша!"
  • "Яка ж вона гарна!"
Автор: Христина Кобак