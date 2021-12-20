Ірина Федишин позувала у смарагдовій сукні перед ялинкою: святкові фото з синами

Українська співачка Ірина Федишин поділилась з шанувальниками чарівною святковою фотосесією з синами. Для неї зірка приміряла смарагдову сукню.

Популярна українська співачка Ірина Федишин опублікувала нові яскраві фото на особистій сторінці. Вона показала новорічну фотосесію з синами Юрчиком та Олежиком.

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Нові фото Ірини Федишин

Зіркова матуся разом з синами позувала перед камерою на тлі ялинки, новорічних декорацій та з красивими подарунками в руках.

Для святкової зйомки виконавиця підібрала особливий образ. Вона постала у смарагдовій сукні на тонких бретелях та з пишною спідницею. Сріблястий ланцюжок на шиї був вдалим доповненням аутфіту.

Ірина Федишин вклала біляве волосся пишними локонами. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Знаменитість підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи рожевою помадою.

Сини співачки позували у новорічних вбраннях. Вони постали в однакових синьо-зелених светрах і чорних штанах.

Ірина Федишин з синами / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники активно коментують дописи Ірини Федишин. Під святковим дописом фани також діляться враженнями від знімків:

"Ви такі красиві! Просто казкові фото";

"Які фото красиві";

"Прекрасні! Ви всі дуже красиві";

"Які всі красиві та щасливі. Неймовірна сім'я. Обожнюю вас";

"Які ви прекрасні та чарівні".

Текст публікації Ірини Федишин

Свята наближаються…

Потрібно так багато усього встигнути: завершити усі справи у старому році, прибрати ялинку, прибрати у хаті, організувати смачний стіл на свята, подумати, що одягнути на Новий рік, що подарувати рідним, до кого піти чи поїхати на свята і багато іншої новорічно-різдвяної метушні.

До речі, а ви вже знаєте де будете святкувати Новий Рік: вдома, у ресторані, у друзів? Чи ви ще у роздумах?