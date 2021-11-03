Ірина Федишин позувала в розкішній сукні на пляжі: фото з Туреччини

Українська співачка Ірина Федишин разом із сім'єю провела осінні канікули в Туреччині. Оскільки погода була похмурою й артистка не засмагала, то вирішила зробити фотосесію на пляжі.

Виконавиця обожнює оригінальні фотосесії, показувати красиві аутфіти. А 394-тисячна аудиторія підписників в інстаграмі нетерпляче чекає на її нові зйомки.

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Ірина Федишин позувала в Туреччині

Артистка оприлюднила серію нових світлин з відпустки. У похмурий день вона влаштувала фотосесію на пляжі. Виконавиця позувала перед камерою, сидячи на гойдалці. Ірина одягнула довгу білу атласну сукню з принтом у чорний горошок. Звабливості аутфіту додавала об'ємна чорна сіточка в зоні декольте та корсет, який підкреслив талію. Вбрання виконавиця поєднала з чорними босоніжками на підборах.

Волосся Федишин вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і червоною помадою на губах. Зірка мрійливо позувала та зачарувала вродою.



Ірина Федишин на пляжі в Туреччині / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин на пляжі в Туреччині / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин на пляжі в Туреччині / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Ірини Федишин:

Щастя – здоров'я моїх рідних, коли в них нічого не болить. Коли ми живемо під мирним небом та без нещасних випадків. Щастя мати люблячого чоловіка й дітей, роботу, що буде приносити задоволення. Щастя прокидатися і бачити цей світ, відчувати його. Щастя зустрічати світанок і захід сонця. Кожна людина може робити свій день щасливим, попри усі труднощі життя.А що для вас щастя?