Ірина Федишин показала, як виглядають її батьки: зворушливе фото

Українська співачка Ірина Федишин привітала батька з днем народження. Артистка опублікувала в мережі фото, на якому показала маму й тата.

6 лютого батько знаменитості відсвяткував день народження. З цієї нагоди артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 400 тисяч користувачів мережі, фотографію, де показала маму й тата.

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Ірина Федишин показала батьків

Щасливе подружжя позувало в центрі Львова, на площі Ринок. Петро разом із дружиною мило усміхалися. Чоловік постав перед камерою у чорному вбранні, а його кохана – в яскравій жовтій куртці. Видно, що між ними навіть після багатьох років шлюбу панує любов, ніжність.

У підписі до фото Ірина шанобливо звертається до батька, дякуючи йому за все те, що він дає їй у житті.

Мій тату, вітаю вас з днем народження! Дуже люблю вас! Дякую за вашу турботу, любов, підтримку! Хай Господь дарує вам міцне здоров'я на довгі роки життя,

– написала Федишин.



Батьки Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, 1 лютого Ірина Федишин відсвяткувала своє 35-річчя. З цієї нагоди вона разом із батьками, чоловіком і дітьми відправилася в Карпати. Там артистка відпочивала посеред гір і каталася на лижах. Та не обійшлося без пригод. Одного разу Ірина разом зі старшим сином зірвалася з підіймача. На щастя, ніхто не постраждав.